Nobel Sustainability Trust schließt Gipfel 2025 in Miami erfolgreich ab

Das Gipfeltreffen wurde mit einem eleganten Galadinner eröffnet, das von der renommierten Journalistin Gloria Ordaz moderiert wurde. Nach einer Begrüßungsrede der NST-Führung und Vertretern der Bürgermeisterin von Miami Dade County, Daniella Levine Cava, folgte eine besondere Grundsatzrede des Botschafters Andrew Jackson Young und eines hochrangigen Würdenträgers.

MIAMI, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Nobel Sustainability Trust (NST) veranstaltete am 5. Dezember 2025 im St. Regis Bal Harbour Resort in Miami erfolgreich sein jährliches Gipfeltreffen 2025, bei dem weltweit führende Persönlichkeiten, politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Innovatoren und Unternehmer zusammenkamen, um Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu beschleunigen.

Der offizielle Gipfel wurde von dem globalen Unternehmer Jeff Hoffman, Vorsitzender des Global Entrepreneurship Network und Mitbegründer von Priceline/Booking.com, moderiert. Die Eröffnungsrede wurde von Peter Nobel, dem Vorsitzenden des Nobel Sustainability Trust, gehalten, gefolgt von einer Ansprache von Johan Rockström.

Ein Höhepunkt der Vormittagssitzung war die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises, eingeführt vom NST-Vorstand. Ed Russo hielt eine Grundsatzrede im Namen des Präsidenten der Vereinigten Staaten und erhielt eine offizielle NST-Auszeichnung. Weitere Grundsatzreden wurden von den Preisträgern der Medaille für herausragende Beiträge zur Nachhaltigkeit 2025, S.E. Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya und I.E. Dr. Yasmine Fouad, gehalten, die das globale Engagement der Regierungen für Nachhaltigkeit bekräftigten.

Im Rahmen der Verleihung der akademischen Auszeichnungen wurden zunächst die Themen des Nachhaltigkeitspreises 2025 der Technischen Universität München vorgestellt, gefolgt von hochkarätigen Auszeichnungen für Führungsstärke bei der Umsetzung, herausragende Forschung im Bereich Biodiversität sowie intelligente und nachhaltige städtische Lösungen. Die Preisträger des Jahres 2025 waren Prof. Manfred Curbach, Prof. Paul Hebert und The Global Observatory for Healthy & Sustainable Cities.

Darüber hinaus gab NST stolz seine offizielle akademische Partnerschaft mit der University of Cambridge und ihrem Frontier Technology Lab bekannt, womit Cambridge ab 2026 ein ausgewählter strategischer akademischer Partner für NST ist. Die Ankündigung wurde von Simran Chana im Namen der Universität Cambridge und ihres Frontier Technology Lab gemacht. Diese neue Partnerschaft wird sich auf Spitzentechnologien, KI-Governance, Nachhaltigkeitsinnovationen und zukünftige globale Lösungen konzentrieren.

Während des Mittagsprogramms gaben AECOM und NST ihre strategische Partnerschaft bekannt und überreichten das erste Smart & Sustainable City Zertifikat, das an Lusail City, Doha, verliehen wurde.

Auf dem Gipfel wurden zukunftsweisende Themen wie KI und intelligente nachhaltige Stadtlösungen sowie Biodiversität als globale Infrastruktur erörtert. Eine Grundsatzrede im Namen des Präsidenten von Panama wurde von Seiner Exzellenz, dem Außenminister von Panama, gehalten, gefolgt von Grundsatzreden von Youssef Nassef, Leiter der UNFCCC-Abteilung für Anpassung, und Professor Graciela Chichilnisky. Das Programm wurde mit zwei hochinteressanten Kamingesprächen zu den Themen „Klimafinanzierung" und „Das nächste Zeitalter der künstlichen Intelligenz" fortgesetzt, die den Auftrag von NST unterstrichen, Politik, Wissenschaft, Technologie und Investitionen miteinander zu verbinden, um reale Auswirkungen zu erzielen.

Der Gipfel 2025 in Miami, der im nächsten Jahr in Doha stattfinden soll, bekräftigte die wachsende Rolle von NST als globale Plattform für Nachhaltigkeit, Innovation und internationale Zusammenarbeit.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2841840/Nobel_Sustainability_Trust_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2841841/Nobel_Sustainability_Trust_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nobel-sustainability-trust-schlieWt-gipfel-2025-in-miami-erfolgreich-ab-302638306.html