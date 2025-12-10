Cherry SE: Rogier Volmer wird Interims-CEO – Kaltner geht in Beratung
Führungswechsel bei Cherry SE: Mit Rogier Volmer als neuem Interims-CEO ab 2026 beginnt ein frisches Kapitel, während Oliver Kaltner in beratender Rolle verbunden bleibt.
Foto: Cherry SE
- Rogier Volmer wird ab dem 1. Januar 2026 Interims-CEO von Cherry SE.
- Oliver Kaltner scheidet auf eigenen Wunsch am 31. Dezember 2025 aus dem Vorstand aus und wird beratend tätig.
- Volmer bringt über 25 Jahre internationale Führungserfahrung mit, unter anderem von Haier Europe und Logitech.
- Marcel Stolk, Aufsichtsratsvorsitzender, lobt Kaltner für seine herausragende Führung und die erfolgreichen Strukturmaßnahmen.
- Kaltner betont, dass er mit einem engagierten Team das Potenzial von Cherry neu entfaltet hat und blickt dankbar auf seine Zeit zurück.
- Cherry SE ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten und hat seinen Hauptsitz in Deutschland.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Cherry ist am 04.02.2026.
Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6040EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,17 % im Plus.
+3,01 %
+1,67 %
+1,00 %
-17,84 %
-7,88 %
-90,91 %
-98,23 %
