DoorDash Registered (A) Aktie im Ausverkauf - 10.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DoorDash Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,18 %, geht es heute bei der DoorDash Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die DoorDash Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,56 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um +5,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +22,01 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

DoorDash Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,81 % 1 Monat +10,25 % 3 Monate -9,56 % 1 Jahr +18,75 %

Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

Es gibt 406 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,77 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

DoorDash Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.