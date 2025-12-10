Börsen Update
Börsen Update USA - 10.12. - Dow Jones stark +0,33 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.729,58 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Nike (B) +2,31 %, Johnson & Johnson +2,06 %, American Express +1,88 %, JPMorgan Chase +1,64 %, Walt Disney +1,14 %
Flop-Werte: Microsoft -3,13 %, NVIDIA -1,20 %, Verizon Communications -1,16 %, Boeing -1,14 %, Walmart -1,13 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.586,23 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +4,26 %, PepsiCo +3,04 %, Regeneron Pharmaceuticals +3,04 %, Axon Enterprise +2,87 %, Old Dominion Freight Line +2,59 %
Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -5,23 %, MercadoLibre -4,67 %, AppLovin Registered (A) -3,29 %, Netflix -3,28 %, T-Mobile US -3,18 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.838,75 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: GE Vernova +7,14 %, Omnicom Group +4,54 %, Becton Dickinson +4,26 %, Warner Bros. Discovery (A) +4,26 %, Western Digital +4,07 %
Flop-Werte: Uber Technologies -6,68 %, DoorDash Registered (A) -5,23 %, TransDigm Group -4,09 %, HCA Healthcare -3,88 %, T. Rowe Price Group -3,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.