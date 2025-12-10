Börsen Update USA - 10.12. - Dow Jones stark +0,33 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.729,58 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Nike (B) +2,31 %, Johnson & Johnson +2,06 %, American Express +1,88 %, JPMorgan Chase +1,64 %, Walt Disney +1,14 %

Flop-Werte: Microsoft -3,13 %, NVIDIA -1,20 %, Verizon Communications -1,16 %, Boeing -1,14 %, Walmart -1,13 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.586,23 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +4,26 %, PepsiCo +3,04 %, Regeneron Pharmaceuticals +3,04 %, Axon Enterprise +2,87 %, Old Dominion Freight Line +2,59 %

Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -5,23 %, MercadoLibre -4,67 %, AppLovin Registered (A) -3,29 %, Netflix -3,28 %, T-Mobile US -3,18 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.838,75 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: GE Vernova +7,14 %, Omnicom Group +4,54 %, Becton Dickinson +4,26 %, Warner Bros. Discovery (A) +4,26 %, Western Digital +4,07 %

Flop-Werte: Uber Technologies -6,68 %, DoorDash Registered (A) -5,23 %, TransDigm Group -4,09 %, HCA Healthcare -3,88 %, T. Rowe Price Group -3,60 %