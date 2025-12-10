    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Finnisches Startup-Unternehmen für Atomschiffe SEATOM für NATO Accelerator Programme ausgewählt

    Foto: Peter Kneffel - dpa

    PORVOO, Finnland, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SEATOM (seatomtech.com) gab heute bekannt, dass es für die Teilnahme am NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) 2026 Challenge Programme Cohort ausgewählt wurde.

    SEATOM Technologies is building nuclear propulsion systems for dual-use and the maritime industry

    Die Lösung von SEATOM, ein kostengünstiges modulares Mikrokernreaktorsystem für marine und extreme Umgebungen, wurde im Rahmen des Programms „Operations in Extreme Environments Challenge" der NATO DIANA ausgewählt. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, Dual-Use-Technologien für kritische Verteidigungs- und Sicherheitsherausforderungen zu entwickeln, insbesondere in rauen Umgebungen wie der Arktis.

    In den nächsten sechs Monaten wird SEATOM am Kernprogramm von DIANA teilnehmen, mit dem DualTech Accelerator in Turin, Italien, zusammenarbeiten und sich mit dem umfangreichen Netzwerk von Experten, Mentoren und Testzentren von DIANA in der gesamten Allianz austauschen. Das Programm bietet Zugang zu einer erstklassigen Testinfrastruktur, Fachwissen über den Verteidigungsmarkt und direkten Kontakt zu Endnutzern der NATO.

    „Dies ist der richtige Zeitpunkt für die Kernenergie, da nationale und internationale Vorschriften reformiert werden und die öffentliche Meinung mittlerweile die maritime Kernenergie gegenüber allen anderen verfügbaren Optionen bevorzugt", so Roope Marttila, Mitbegründer und Co-CEO

    Im Rahmen des Programms erhält SEATOM eine anfängliche vertragliche Finanzierung in Höhe von 100.000 Euro, mit der Möglichkeit auf zusätzliche Mittel für Test-, Bewertungs-, Validierungs- und Verifizierungsaktivitäten (TEVV). Das Unternehmen wird außerdem die Möglichkeit haben, an operativen Experimenten und Übungen zusammen mit den Streitkräften der Allianz teilzunehmen.

    Das DIANA-Challenge-Programm dient als Einstiegsmöglichkeit für innovative Technologieunternehmen in den Verteidigungs- und Sicherheitssektor der 32 NATO-Mitgliedstaaten. Durch das Programm wird SEATOM seine technologische Bereitschaft vertiefen und sein Angebot im Bereich Verteidigung und Dual-Use stärken.

    SEATOM schließt sich einer Gruppe innovativer Unternehmen an, die an hochmodernen Lösungen in Bereichen arbeiten, die für die Verteidigung und Sicherheit des Westens von entscheidender Bedeutung sind. Das Programm beginnt am 19. Januar 2026 mit einem internationalen Demo-Tag in Paris im Juni 2026. Weitere Informationen über den NATO-DIANA-Jahrgang 2026 finden Sie im Internet: https://www.diana.nato.int/about-diana/2026-cohort-of-companies.html

    Informationen zu SEATOM 
    SEATOM ist ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Finnland, das zivile nukleare Antriebssysteme für die Schifffahrtsindustrie herstellt.

    Medienkontakt:
    Apoorva Prasad, SEATOM-Berater und Kommunikationsdirektor.
    E-Mail: comms@seatomtech.com

     

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842550/SEATOM_Technologies.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2842500/Seatom_Logo.jpg

    Seatom Logo

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/finnisches-startup-unternehmen-fur-atomschiffe-seatom-fur-nato-accelerator-programme-ausgewahlt-302638341.html



    Finnisches Startup-Unternehmen für Atomschiffe SEATOM für NATO Accelerator Programme ausgewählt
