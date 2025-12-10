US-Notenbank senkt erneut die Zinsen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent reduziert, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.

Es ist die dritte Leitzinssenkung in diesem Jahr und die zweite in Folge. Die Entscheidung fiel unter erschwerten Bedingungen, da wegen der vorübergehenden Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) noch nicht alle ausgefallenen Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Fed steht zudem weiter unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert./jsl/jkr/jha/



