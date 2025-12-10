    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFintechWerx International Software Services AktievorwärtsNachrichten zu FintechWerx International Software Services
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    FintechWerx verpflichtet Spark Labs Marketing für gezielte datengesteuerte Marketingkampagne

    FintechWerx verpflichtet Spark Labs Marketing für gezielte datengesteuerte Marketingkampagne
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    10. Dezember 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich zu bestätigen, dass es mit Spark Labs Marketing („SLM“), einer unabhängigen Partei, am 28. November 2025 eine Marketing-Dienstleistungsvereinbarung (die „Spark-Vereinbarung“) abgeschlossen hat, gemäß der SLM sich verpflichtet, eine Go-to-Market-Marketingkampagne durchzuführen. Die Go-to-Market-Kampagne zielt darauf ab, neue Inhalte zu verbreiten und Händler, deren Zahlungssysteme ausgesetzt oder gestört wurden, auf die Plattform und die Produktpalette von FintechWerx aufmerksam zu machen. Die SLM-Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs (6) Monaten, die am 28. Mai 2026 abläuft (die „Laufzeit“), es sei denn, sie wird von einer der Parteien unter Einhaltung einer schriftlichen Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen früher gekündigt.

     

    SLM ist eine Agentur, die sich auf datengestützte Marketingstrategien mit quantifizierbarem ROI spezialisiert hat, und das Unternehmen bei der Verwaltung der gezielten Verbreitung und Marktdurchdringung für eine Reihe neuer und fortlaufender von FintechWerx produzierter Inhalte und Kommunikationsmaterialien unterstützen wird. Weitere Informationen zu SLM finden Sie unter https://sparklabsmarketing.com.

     

    Das Zahlungs-Gateway von FintechWerx bietet eine robuste Grundlage für Komplexität, Volatilität und regulatorische Anforderungen bei der Zahlungsabwicklung – alles unter einem Dach. Durch die Vereinheitlichung der Transaktionsweiterleitung mit mehreren Prozessoren, optimierte Workflows für Händler und automatisierte Risikobeurteilung bieten wir praktische Lösungen und Support, die eine optimierte Transaktionsabwicklung, Abonnementverwaltung und Compliance in Echtzeit ermöglichen.

     

    Eine breitere Zielgruppe durch eine konsistente Marketingkampagne zu gewinnen, ist laut George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, ein wichtiger Schritt nach vorn.

     

    „Nachdem wir nun unseren strategischen Vorteil und unsere Marktposition definiert haben, ist es wichtig, dass wir unsere Botschaft über die vorteilhaftesten Plattformen an die richtigen Personen bringen und uns dabei von Daten leiten lassen“, so Hofsink. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Beziehung zu Spark Labs Marketing uns dabei helfen wird, dieses Ziel zu erreichen.“

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FintechWerx verpflichtet Spark Labs Marketing für gezielte datengesteuerte Marketingkampagne 10. Dezember 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich zu bestätigen, dass es mit Spark Labs Marketing („SLM“), einer unabhängigen Partei, am 28. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     