FintechWerx verpflichtet Spark Labs Marketing für gezielte datengesteuerte Marketingkampagne

10. Dezember 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich zu bestätigen, dass es mit Spark Labs Marketing („SLM“), einer unabhängigen Partei, am 28. November 2025 eine Marketing-Dienstleistungsvereinbarung (die „Spark-Vereinbarung“) abgeschlossen hat, gemäß der SLM sich verpflichtet, eine Go-to-Market-Marketingkampagne durchzuführen. Die Go-to-Market-Kampagne zielt darauf ab, neue Inhalte zu verbreiten und Händler, deren Zahlungssysteme ausgesetzt oder gestört wurden, auf die Plattform und die Produktpalette von FintechWerx aufmerksam zu machen. Die SLM-Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs (6) Monaten, die am 28. Mai 2026 abläuft (die „Laufzeit“), es sei denn, sie wird von einer der Parteien unter Einhaltung einer schriftlichen Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen früher gekündigt.

SLM ist eine Agentur, die sich auf datengestützte Marketingstrategien mit quantifizierbarem ROI spezialisiert hat, und das Unternehmen bei der Verwaltung der gezielten Verbreitung und Marktdurchdringung für eine Reihe neuer und fortlaufender von FintechWerx produzierter Inhalte und Kommunikationsmaterialien unterstützen wird. Weitere Informationen zu SLM finden Sie unter https://sparklabsmarketing.com.

Das Zahlungs-Gateway von FintechWerx bietet eine robuste Grundlage für Komplexität, Volatilität und regulatorische Anforderungen bei der Zahlungsabwicklung – alles unter einem Dach. Durch die Vereinheitlichung der Transaktionsweiterleitung mit mehreren Prozessoren, optimierte Workflows für Händler und automatisierte Risikobeurteilung bieten wir praktische Lösungen und Support, die eine optimierte Transaktionsabwicklung, Abonnementverwaltung und Compliance in Echtzeit ermöglichen.

Eine breitere Zielgruppe durch eine konsistente Marketingkampagne zu gewinnen, ist laut George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, ein wichtiger Schritt nach vorn.

„Nachdem wir nun unseren strategischen Vorteil und unsere Marktposition definiert haben, ist es wichtig, dass wir unsere Botschaft über die vorteilhaftesten Plattformen an die richtigen Personen bringen und uns dabei von Daten leiten lassen“, so Hofsink. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Beziehung zu Spark Labs Marketing uns dabei helfen wird, dieses Ziel zu erreichen.“