Jon Winter bringt 40 Jahre Erfahrung bei Nexus Uranium – Expertenwissen für Investoren
Mit einem Branchenveteranen an Bord schärft Nexus Uranium seine Strategie, um im sich wandelnden Uranmarkt Chancen entschlossen zu nutzen.
- Jon Winter wurde am 1. Dezember 2025 in das Advisory Board der Nexus Uranium Corp. berufen und bringt über 40 Jahre Erfahrung in Umweltgenehmigungsverfahren und Bergbaubetrieben mit.
- Nexus Uranium Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den USA konzentriert, darunter fünf Projekte in South Dakota, Wyoming und Utah sowie das Mann Lake-Projekt in Saskatchewan.
- Der CEO von Nexus, Jeremy Poirier, hebt die Bedeutung von Winters Erfahrung in Genehmigungsverfahren für die Entwicklung der Uranprojekte des Unternehmens hervor.
- Nexus hat Jon Winter 30.000 Restricted Share Units (RSUs) im Rahmen seines aktienbasierten Vergütungsprogramms gewährt, die über 12 Monate unverfallbar werden.
- Der Uranmarkt zeigt Anzeichen einer strukturellen Neuordnung, da die Nachfrage steigt und das Angebot begrenzt ist, was zu einem möglichen Preisanstieg führen könnte.
- Nexus Uranium positioniert sich strategisch, um von der wachsenden Nachfrage nach Uran und dem Angebotsdefizit zu profitieren, insbesondere durch das fortgeschrittene Chord-Projekt und die Teilnahme am US-FAST-41-Programm.
