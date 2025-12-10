DXC startet AdvisoryX und veröffentlicht neue globale Einblicke in die KI-Umsetzungslücke

ASHBURN, US-Bundesstaat Virginia, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute die Gründung von AdvisoryX bekannt, einer globalen Beratungs- und Consulting-Gruppe, die Unternehmen bei der Bewältigung ihrer komplexesten strategischen, operativen und technologischen Herausforderungen unterstützt. Gleichzeitig veröffentlicht DXC eine neue globale Studie, die große Widersprüche bei der Priorisierung und Umsetzung von KI in Unternehmen aufzeigt. Sie zeigt, dass KI zwar eine Priorität auf Vorstandsebene ist, aber vielen Unternehmen der Business Case, das Betriebsmodell und die Governance fehlen, die erforderlich sind, um die Ambitionen in Ergebnisse umzusetzen.

„Unternehmen stehen unter starkem Druck, KI einzusetzen, aber den meisten fehlt es noch an den Grundlagen – optimierten Daten, klaren Geschäftsszenarien, einer abgestimmten Führung und der richtigen technischen Architektur. Das ist der Grund, warum 94 % der Pilotprojekte an der Umsetzung scheitern und nicht skaliert werden können. AdvisoryX hilft dabei, diese Lücke zu schließen, indem es Unternehmen dabei unterstützt, eine solide technische Grundlage zu schaffen, Prozesse rund um die Wertschöpfung neu zu konzipieren, disziplinierte Abläufe und Validierung zu implementieren und Schnittstellen zu entwerfen, die KI für Menschen nutzbar machen. Das Ergebnis ist eine KI, die verantwortungsvoll skaliert und messbare Ergebnisse liefert."

- Pete McEvoy, Global Head of AdvisoryX Group, DXC Technology

AdvisoryX startet mit neuer globaler Forschung

AdvisoryX bündelt die Expertise von DXC in den Bereichen Unternehmensstrategie, Operational Excellence, Technologietransformation, Menschen und Kultur, Finanzen und Risiko sowie User Experience. Das Unternehmen verbindet beratungsorientiertes Engagement mit der technischen Erfahrung von DXC, um Unternehmen bei der Diagnose von Herausforderungen, der Entwicklung zukünftiger Betriebsmodelle und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab zu unterstützen. Dazu hat AdvisoryX seine Forschungs-Engine so entwickelt, dass sie mit dem Tempo der Wirtschaft Schritt halten kann und fortlaufend Erkenntnisse bietet, die zeitnah und umsetzbar sind und sich an den realen Herausforderungen der Führungskräfte orientieren. Im Rahmen der Markteinführung veröffentlichte AdvisoryX seine erste globale Studie*, die untersucht, wie Unternehmen KI planen, bereitstellen und skalieren. Die Ergebnisse umfassen: