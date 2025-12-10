Supermicro erweitert das NVIDIA Blackwell-Portfolio um neue flüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX B300-Lösungen in 4U- und 2-OU-Ausführung (OCP), die für den Versand in großen Stückzahlen bereit sind

Einführung von flüssigkeitsgekühlten NVIDIA HGX B300 4U- und 2-OU-Systemen (OCP) für hochdichte Hyperscale- und KI-Factory-Implementierungen, unterstützt von Supermicro Data Center Building Block Solutions mit DLC-2- bzw. DLC-Technologie

Die flüssigkeitsgekühlten NVIDIA HGX B300 4U-Systeme sind für Standard-19-Zoll-EIA-Racks mit bis zu 64 GPUs pro Rack ausgelegt und fangen bis zu 98 % der Systemwärme durch DLC-2-Technologie (Direct Liquid-Cooling) ab

Kompaktes und stromsparendes 2-OU (OCP) NVIDIA HGX B300 8-GPU-System, das für die 21-Zoll-OCP-Open-Rack-V3-Spezifikation (ORV3) mit bis zu 144 GPUs in einem einzigen Rack entwickelt wurde

SAN JOSE, Kalifornien, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute die Erweiterung seines NVIDIA Blackwell Architektur-Portfolios mit der Einführung und Lieferbarkeit neuer flüssigkeitsgekühlter NVIDIA HGX B300 Systeme mit 4U und 2-OU (OCP) bekannt. Diese neuesten Ergänzungen sind ein wichtiger Bestandteil der Data Center Building Block Solutions (DCBBS) von Supermicro, die eine noch nie dagewesene GPU-Dichte und Energieeffizienz für Hyperscale-Rechenzentren und KI-Fabriken bieten.

„Da die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weltweit immer schneller wächst, bieten unsere neuen flüssigkeitsgekühlten NVIDIA HGX B300-Systeme genau die Leistungsdichte und Energieeffizienz, die Hyperscaler und KI-Fabriken heute brauchen", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Wir bieten jetzt die kompaktesten NVIDIA HGX B300-Lösungen der Branche an, die bis zu 144 GPUs in einem einzigen Rack ermöglichen und gleichzeitig den Stromverbrauch und die Kühlungskosten durch unsere bewährte Direktflüssigkeitskühlungstechnologie senken. Mit unserem DCBBS ermöglicht Supermicro seinen Kunden, KI in großem Umfang einzusetzen: schnellere Markteinführung, maximale Leistung pro Watt und End-to-End-Integration vom Entwurf bis zur Bereitstellung."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Das flüssigkeitsgekühlte 2-OU (OCP) NVIDIA HGX B300 System, das nach der 21-Zoll OCP Open Rack V3 (ORV3) Spezifikation gebaut wurde, ermöglicht bis zu 144 Grafikprozessoren pro Rack, um eine maximale GPU-Dichte für Hyperscale- und Cloud-Anbieter zu erreichen, die platzsparende Racks benötigen, ohne die Wartungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Das Rack-Design bietet Blind-Mate-Manifold-Verbindungen, eine modulare GPU/CPU-Tray-Architektur und hochmoderne Lösungen zur Flüssigkeitskühlung der Komponenten. Das System treibt KI-Workloads mit acht NVIDIA Blackwell Ultra-Grafikprozessoren mit jeweils bis zu 1.100 W TDP voran und reduziert gleichzeitig den Platzbedarf und den Stromverbrauch im Rack drastisch. Ein einzelnes ORV3-Rack unterstützt bis zu 18 Nodes mit insgesamt 144 GPUs und skaliert nahtlos mit NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand-Switches und Supermicros 1,8-MW-Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs) in der Reihe. Acht NVIDIA HGX B300 Compute-Racks, drei NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand Networking-Racks und zwei Supermicro In-Row CDUs bilden zusammen eine skalierbare SuperCluster-Einheit mit 1.152 GPUs.