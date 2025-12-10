Axon Enterprise Aktie klettert deutlich - 10.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Axon Enterprise Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,14 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Axon Enterprise Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 495,20€, mit einem Plus von +5,14 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Obwohl sich die Axon Enterprise Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -24,19 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,93 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,35 % 1 Monat -10,35 % 3 Monate -24,19 % 1 Jahr -22,75 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,35 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.