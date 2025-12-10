JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Geschäftszahlen für 2024/25 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die darauf erlittenen Kursverluste der TUI-Aktien seien wohl auf das schwächer als erwartet laufende Wintergeschäft zurückzuführen, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Buchungen für das Sommergeschäft 2026 seien aber ermutigend./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 8,112EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 21:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 13,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 13,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte