JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Geschäftszahlen für 2024/25 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die darauf erlittenen Kursverluste der TUI-Aktien seien wohl auf das schwächer als erwartet laufende Wintergeschäft zurückzuführen, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Buchungen für das Sommergeschäft 2026 seien aber ermutigend./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 8,112EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 21:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Karan Puri

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



