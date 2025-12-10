    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    BrowserStack kündigt die Verfügbarkeit des MCP Server im AWS Marketplace an

    Foto: NVIDIA Corporation

    DUBLIN, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack, die weltweit führende Plattform für Softwaretests, hat heute bekannt gegeben, dass der BrowserStack MCP Server nun im Amazon Web Services (AWS) Marketplace verfügbar ist, der Unternehmen dabei unterstützt, Tausende von Softwarelösungen, darunter vorgefertigte KI-Agenten und integrierungsfertige Tools, an einem einzigen, praktischen Ort zu entdecken, auszuprobieren, zu testen, zu kaufen, zu implementieren und zu verwalten.

    Logo von BrowserStack

    BrowserStack MCP Server ist eine Open-Source-Integrationsschicht, die es Entwicklern ermöglicht, direkt über KI-Tools wie GitHub Copilot, Cursor und Claude auf Testfunktionen der Enterprise-Klasse zuzugreifen. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen KI-Assistenten und Testinfrastruktur eliminiert der MCP Server Kontextwechsel und unterstützt Teams dabei, durch Interaktionen in natürlicher Sprache schneller zu testen, zu debuggen und zu liefern.

    AWS-Kunden können jetzt direkt im AWS Marketplace auf die Funktionen des BrowserStack MCP Server zugreifen und so den Kauf und die Integration von KI-gestützten Tests in ihre Arbeitsabläufe vereinfachen.

    Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören:

    • Starten Sie Anwendungen oder Websites sofort von Ihrer IDE aus auf Tausenden von realen Geräten und Browsern
    • Führen Sie Playwright- und Selenium-Suites mit KI-gestütztem Debugging, Fehleranalyse und automatisierten Korrekturen aus
    • Scannen Sie nach Problemen mit der Barrierefreiheit und erhalten Sie von KI vorgeschlagene Abhilfemaßnahmen, um die Einhaltung der WCAG- und ADA-Richtlinien sicherzustellen
    • Generieren Sie Testfälle aus PRDs, konvertieren Sie manuelle Tests in automatisierte Tests und beheben Sie unzuverlässige Tests automatisch mithilfe von BrowserStack-KI-Agenten

    „Entwickler nutzen bereits KI-Tools in ihren IDEs, jedoch können diese Tools lediglich Code vorschlagen, aber keine weiteren Maßnahmen ergreifen", erklärte Ritesh Arora, Geschäftsführer und Mitbegründer von BrowserStack. „Mit dem BrowserStack MCP Server, der im AWS Marketplace verfügbar ist, kann ein Entwickler seinen KI-Assistenten einfach bitten, „diese APK auf einem Pixel-Gerät auszuführen und den Absturz zu debuggen", und schon geschieht es – die App wird installiert, auf einem echten Gerät gestartet, mit vollständigen Protokollen und Stack-Traces. Wir bieten AWS-Kunden die Möglichkeit, ihre KI-Assistenten in Testagenten zu verwandeln, die reale Arbeitsabläufe ausführen."

    BrowserStack MCP Server ist ab sofort im AWS Marketplace verfügbar und bietet KI-gestützte Test-Workflows für Entwicklungsteams weltweit.

    Informationen zu BrowserStack

    BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests, die mit KI unterstützt wird, um Entwicklern und Qualitätssicherungsteams dabei zu helfen, schnell hochwertige Software zu liefern. Auf BrowserStack vertrauen über 50 000 Teams, darunter Amazon, Microsoft sowie NVIDIA, und die Plattform führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Sie bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30 000 reale Geräte und Browser.

    BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.browserstack.com.

    Medienkontakt
    Presseteam
    press@browserstack.com

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2490455/BrowserStack_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/browserstack-kundigt-die-verfugbarkeit-des-mcp-server-im-aws-marketplace-an-302638437.html



