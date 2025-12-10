Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 1
Performance 1M: +6,14 %
Shopify
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 2
Performance 1M: +1,47 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 3
Performance 1M: -10,35 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 4
Performance 1M: -2,15 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 5
Performance 1M: +24,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark zugelegt, und viele Anleger erwarten eine Übernahme durch Paramount zu 30 USD pro Aktie. Die Diskussionen deuten auf eine mögliche Kursentwicklung bis 30-40 EUR hin, was die Zuversicht der Anleger widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Netflix
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 6
Performance 1M: -13,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger glauben, dass der Kurs nicht weiter fallen kann, gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Übernahmen und der Unsicherheit im Markt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Anleger verunsichert. Viele warten auf weitere Informationen zu Übernahmeangeboten und deren Auswirkungen auf die Bewertung von Netflix.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 7
Performance 1M: +10,25 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 8
Performance 1M: +1,56 %
Paccar
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 9
Performance 1M: +9,87 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 10
Performance 1M: -7,36 %
Palantir
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 11
Performance 1M: -1,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Bedenken über die hohe Bewertung und Short-Positionen äußern, gibt es auch Hoffnungen auf eine Kurserholung, insbesondere durch positive Entwicklungen im Bereich KI-Infrastruktur. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Phase, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 12
Performance 1M: +5,12 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 13
Performance 1M: -2,51 %
Qualcomm
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 14
Performance 1M: +1,29 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 15
Performance 1M: -2,62 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 16
Performance 1M: +14,06 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 17
Performance 1M: +13,12 %
American Electric Power
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 18
Performance 1M: -4,40 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 19
Performance 1M: -2,46 %
PepsiCo
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 20
Performance 1M: +1,13 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 21
Performance 1M: +1,13 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 22
Performance 1M: -3,34 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 23
Performance 1M: +9,98 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 24
Performance 1M: +8,09 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 25
Performance 1M: -3,38 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 26
Performance 1M: -14,86 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 27
Performance 1M: +16,63 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 28
Performance 1M: -4,42 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 29
Performance 1M: +4,54 %
