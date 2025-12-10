Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
GE Vernova
Tagesperformance: +8,36 %
Platz 1
Performance 1M: +14,44 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,30 %
Platz 2
Performance 1M: +2,37 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -6,06 %
Platz 3
Performance 1M: -5,16 %
LKQ
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 4
Performance 1M: -6,49 %
Dow
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 5
Performance 1M: +2,45 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 6
Performance 1M: +6,14 %
Omnicom Group
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 7
Performance 1M: -2,14 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 8
Performance 1M: +3,77 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 9
Performance 1M: -3,63 %
Becton Dickinson
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 10
Performance 1M: +5,30 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 11
Performance 1M: -1,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lyondellbasell Industries
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu LyondellBasell Industries im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage und die Diskussion über eine mögliche Dividendenkürzung beeinflussen die Bewertung. Anleger sehen jedoch auch Chancen, da die Bewertung zunehmend interessant wird, während die Sicherung der Dividende zur Wahrung der Investment-Grade-Bewertung als kritisch erachtet wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lyondellbasell Industries eingestellt.
Cummins Inc.
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 12
Performance 1M: +4,32 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 13
Performance 1M: +0,99 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 14
Performance 1M: -10,35 %
Packaging of America
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 15
Performance 1M: -4,01 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 16
Performance 1M: +0,01 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 17
Performance 1M: -2,65 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 18
Performance 1M: +4,90 %
Expedia Group
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 19
Performance 1M: -0,16 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 20
Performance 1M: +24,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark zugelegt, und viele Anleger erwarten eine Übernahme durch Paramount zu 30 USD pro Aktie. Die Diskussionen deuten auf eine mögliche Kursentwicklung bis 30-40 EUR hin, was die Zuversicht der Anleger widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Citizens Financial Group
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 21
Performance 1M: +7,69 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 22
Performance 1M: -4,90 %
Netflix
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 23
Performance 1M: -13,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger glauben, dass der Kurs nicht weiter fallen kann, gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Übernahmen und der Unsicherheit im Markt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Anleger verunsichert. Viele warten auf weitere Informationen zu Übernahmeangeboten und deren Auswirkungen auf die Bewertung von Netflix.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 24
Performance 1M: +10,25 %
Autozone
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 25
Performance 1M: -5,68 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 26
Performance 1M: -2,51 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 27
Performance 1M: -2,62 %
Kinder Morgan Registered (P)
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 28
Performance 1M: +2,05 %
TransDigm Group
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 29
Performance 1M: +1,89 %
ONEOK
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 30
Performance 1M: +9,73 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 31
Performance 1M: +14,06 %
Williams Companies
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 32
Performance 1M: +2,47 %
Willis Towers Watson
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 33
Performance 1M: -2,81 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 34
Performance 1M: -0,52 %
American Electric Power
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 35
Performance 1M: -4,40 %
Welltower
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 36
Performance 1M: +2,70 %
EQT
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 37
Performance 1M: +0,60 %
PPL
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 38
Performance 1M: -8,89 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 39
Performance 1M: -1,89 %
Centerpoint Energy
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 40
Performance 1M: -4,96 %
