MercadoLibre Aktie im Ausverkauf - 10.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die MercadoLibre Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,58 % im Minus. Die Talfahrt der MercadoLibre Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.684,40€, mit einem Minus von -5,58 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MercadoLibre ist ein dominanter Akteur im lateinamerikanischen E-Commerce mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, das von einem starken regionalen Netzwerk und innovativen Lösungen unterstützt wird.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die MercadoLibre Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,08 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,29 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

MercadoLibre Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,94 % 1 Monat -2,15 % 3 Monate -12,08 % 1 Jahr +2,12 %

Informationen zur MercadoLibre Aktie

Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,41 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 10.12.2025 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?

Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.