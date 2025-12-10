US-Börsen legen deutlich zu - Fed signalisiert Zinssenkung für 2026

Ja, ich bin gelegentlich ungehalten … zugegeben 😊 allerdings reagiere ich durchaus positiv auf Beiträge , wenn ich merke , da hat sich jemand Gedanken gemacht . Da informiert sich ein User und ist an einem informellen Austausch interessiert.

genervt bin ich nur von dummen Gequatsche ohne Hintergrund . Wilde Verschwörungen ohne Nährwert und schlaue Kommentare, wenn man schon nach drei Sätzen weiß , dass dieser Sich überhaupt nicht mit dem Thema, auch nur Ansatzweise, auseinandersetzt hat . Das ist dann verschenkte Lese-Lebenszeit . Ja , … dann werde ich manchmal genervt . Bin halt noch ein wenig von der alten Schule und kein warm gewaschener Student . Aber ja , ich halte mich ja hier schon zurück ….versuche nicht mehr jeden Quatsch zu lesen .