Wirtschaft
US-Börsen legen deutlich zu - Fed signalisiert Zinssenkung für 2026
Foto: Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.058 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.887 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.776 Punkten 0,4 Prozent im Plus.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.887 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.776 Punkten 0,4 Prozent im Plus.
Anzeige
Präsentiert von
Es gebe keinen Pfad, der frei von Risiko ist, erklärte Jerome Powell, Chef der Federal Reserve, nachdem die Zentralbank am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt hat. Innerhalb der Fed wächst derweil die Uneinigkeit darüber, ob die Risiken hinsichtlich des Ziels der Preisstabilität oder hinsichtlich des Ziels der Maximalbeschäftigung größer sind. Im am Mittwoch veröffentlichten "dot plot" ist diese zunehmende Spaltung ebenfalls zu sehen. Die Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed geht jedoch davon aus, dass 2026 nur noch ein Zinsschritt folgen wird.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend stärker: Ein Euro kostete 1,1693 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8552 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.226 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,21 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,65 US-Dollar, das waren 71 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend stärker: Ein Euro kostete 1,1693 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8552 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.226 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,21 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,65 US-Dollar, das waren 71 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Goldforall schrieb 08.12.25, 13:31
mitdiskutieren »
Ja, ich bin gelegentlich ungehalten … zugegeben 😊 allerdings reagiere ich durchaus positiv auf Beiträge , wenn ich merke , da hat sich jemand Gedanken gemacht . Da informiert sich ein User und ist an einem informellen Austausch interessiert.
genervt bin ich nur von dummen Gequatsche ohne Hintergrund . Wilde Verschwörungen ohne Nährwert und schlaue Kommentare, wenn man schon nach drei Sätzen weiß , dass dieser Sich überhaupt nicht mit dem Thema, auch nur Ansatzweise, auseinandersetzt hat . Das ist dann verschenkte Lese-Lebenszeit . Ja , … dann werde ich manchmal genervt . Bin halt noch ein wenig von der alten Schule und kein warm gewaschener Student . Aber ja , ich halte mich ja hier schon zurück ….versuche nicht mehr jeden Quatsch zu lesen .
oldwabble schrieb 08.12.25, 13:21
mitdiskutieren »
Ilse, schreibe nur weiter. Was jeder daraus macht ist dessen Sache. Auch Leute die hier als Mediator auftreten- wie der letzte Nutzer-
haben hier schon User grundlos beleidigt und agieren teilweise sehr überheblich.
Ich nutze Info-Quellen um mein (Feind)Bild zu erweitern.
Zur Zeit ist recht interessant , daß der SP- Index in Relation zu Gold immer noch
100 % teurer ist als 2011.
tutznelda schrieb 04.12.25, 18:06
mitdiskutieren »
Gold der Italiiener
Nach meinem Verständnis geht es darum, ob die Verfügungsmacht über das "Gold der Italiener" bei der Regierung oder bei der Italienischen Zentralbank liegt. Und die italienische Zentralbank geht die EZB und damit die EU an. Die nationalen Zentralbanken und die EZB bilden nämlich nach Art. 127–133 und 282 AEUV sowie nach der ESZB‑Satzung das Europäische Zentralbankensystem, in dem die nationalen Zentralbanken nach den Leitlinien und Weisungen der EZB handeln. Und die kann wohl auch die Zentralbank, nicht aber die italienische Regierung anweisen, kein Gold zu verkaufen.
Wie Ihr Euch erinnern werden, hat Deutschland ca. EUR 1 Bio. Forderungen im Euro-Targetsystem. Selbst vor dem BVerfG haben Experten behauptet, sie wüssten nicht, wie der Saldo zurückgeführt werden könne. Dabei hätte die Deutsche Bank nur in Italien Gold kaufen müssen, von dem sich die Italiener schon vor Jahren trennen wollten. Der Kauf von Gold ist Zentralbanken grundsätzlich erlaubt und ein wesentlich werthaltigeres Asset als dubiose Target-Guthaben. In einer Diskussionsveranstaltung habe ich auch auf diese Möglichkeit hingewiesen. Die Target-Salden wurden gleichwohl nicht zurückgeführt. Die Deutsche Bundesbank sollte wohl nicht in einer Reihe mit Chinesen, Russen, Türken, Polen etc. stehen, die sich durch Goldkäufe gegen einen Verfall des FIAT-Geldes schützen.
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte