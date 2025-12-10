JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 298 Euro belassen. Ein eloquentes Management habe überzeugende Pläne präsentiert, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei dynamischer zugegangen als auf früheren Veranstaltungen des Börsenbetreibers. Bolzoni hob die Qualität und Diversifizierung des Geschäftsmodells hervor./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 220,1EUR auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 22:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 298

Kursziel alt: 298

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 298,00 € , was eine Steigerung von +35,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer