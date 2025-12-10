JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 298 Euro belassen. Ein eloquentes Management habe überzeugende Pläne präsentiert, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei dynamischer zugegangen als auf früheren Veranstaltungen des Börsenbetreibers. Bolzoni hob die Qualität und Diversifizierung des Geschäftsmodells hervor./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 220,1EUR auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 22:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 298
Kursziel alt: 298
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
