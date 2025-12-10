    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    KORREKTUR/Rentenlücke West zwischen Mann und Frau

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    61 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Frauen in Westdeutschland: 13.500 Euro weniger Rente.
    • Rentenlücke von 61% zwischen Männern und Frauen.
    • Rollenverteilung verstärkt Gender Pay und Pension Gap.
    KORREKTUR/Rentenlücke West zwischen Mann und Frau - 61 Prozent
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Im letzten Satz des 1. Absatzes wurde die Zahl für die neuen Länder auf 24 Prozent korrigiert.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Frauen in Westdeutschland stehen im Alter durchschnittlich 13.500 Euro weniger Rente im Jahr zur Verfügung als Männern in Westdeutschland. Das entspricht einer Rentenlücke von 61 Prozent. Das Ergebnis umfasst betriebliche, gesetzliche und private Renten. Zum Vergleich: In den neuen Bundesländern beträgt die Rentenlücke nur 24 Prozent.

    Die Zahlen stammen von der Soziologin Carla Rowold, die für ihr Forschungsergebnis mit dem Forschungspreis des "Forschungsnetzwerk Alterssicherung" (FNA) ausgezeichnet wurde. Das FNA ist laut der Deutschen Rentenversicherung Wissensressource und Förderinstrument der Alterssicherungsforschung und soll helfen, Wissenschaft und Praxis zu vernetzen.

    Eine Frage des Systems

    Der Ursprung der Rentenlücke liege in der klassischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, die vor allem in Westdeutschland sehr verbreitet bleibt. Im Jahr 2023 lag die Teilzeitquote unter westdeutschen Frauen nach Angaben der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bei 48 Prozent - und damit 14 Prozentpunkte höher als im Osten.

    Dass Frauen und Mütter nach wie vor den Großteil der gesellschaftlichen Sorgearbeit - unter anderem die Erziehung künftigen Beitragszahler - übernehmen würden, während Männern oder Vätern die Erwerbsarbeit obliege, sei Rowold zufolge Ergebnis der wohlfahrtsstaatlichen Strukturen in Deutschland: Der Sozialstaat ist auf pflegende Angehörige, Menschen im Ehrenamt und unbezahlte Erziehungsarbeit angewiesen.

    Paradox: Systemkonformität geht zulasten der Frauen

    Wegen der Rollenverteilung entsteht schon im Erwerbsleben der sogenannte "Gender Pay Gap", der den Verdienstabstand pro Stunde zwischen Frauen und Männern beschreibt. Bundesweit lag er im Jahr 2025 bei 16 Prozent.

    Weil die ungleiche Arbeitsverteilung zwischen den Geschlechtern vom System unterschiedlich bewertet werde, entstehe die geschlechterspezifische Rentenlücke: Eine Frau, die genau die Rolle übernehme, die das System für sie vorsieht, werde durch das Rentensystem paradoxerweise benachteiligt.

    Der "Gender Pay Gap" setze sich im "Gender Pension Gap" fort. So seien Frauen viel häufiger von Altersarmut betroffen als Männer. Sorgearbeit und Erwerbsarbeit müssten gleichmäßiger zwischen den Geschlechtern verteilt werden, um der Rentenlücke entgegenzuwirken. Auch eine Reformierung der Elternzeitregelung mit dem Ziel, Väter mehr in die Pflicht zu nehmen, und die Abschaffung des Ehegattensplittings könnten mehr Gleichheit im System herstellen./lfö/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    KORREKTUR/Rentenlücke West zwischen Mann und Frau 61 Prozent Frauen in Westdeutschland stehen im Alter durchschnittlich 13.500 Euro weniger Rente im Jahr zur Verfügung als Männern in Westdeutschland. Das entspricht einer Rentenlücke von 61 Prozent. Das Ergebnis umfasst betriebliche, gesetzliche und private …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     