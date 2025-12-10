US-Softwarekonzern Adobe gibt positiven Ausblick
- Adobe gibt positiven Ausblick für Geschäftsjahr 2026.
- Umsatzprognose: 25,9 bis 26,1 Milliarden Dollar.
- Gewinn je Aktie: 23,3 bis 23,5 Dollar erwartet.
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Er signalisierte damit, dass sich Investitionen in KI-Funktionen auszahlen. Wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte, soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (November 2026) bei 25,9 bis 26,1 Milliarden US-Dollar liegen. Analysten hatten einen Wert am unteren Ende der Spanne erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 23,3 bis 23,5 Dollar betragen. Auch hier lag die Schätzung am unteren Rand. Für das erste Quartal hat sich der Konzern Umsätze von 6,25 bis 6,3 Milliarden Dollar vorgenommen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll dann 5,85 bis 5,9 Dollar betragen.
Im vierten Geschäftsquartal (per 28. November) stiegen die Erlöse um zehn Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 1,68 auf 1,86 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 4,45 Dollar./jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adobe Aktie
Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 295,6 auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 22:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um +6,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 123,63 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 600,00USD was eine Bandbreite von +26,97 %/+103,15 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Adobe - 871981 - US00724F1012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Adobe. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das MAX Event und eine Folgen. Die Skepsis bleibt wegen keiner neuen Programme zu AI anstatt der Plug Ins und die noch mageren Earnings damit.
Shares of Adobe fell about 6% on Wednesday.
Piper Sandler maintained its Overweight rating and $470 price target on Adobe's stock.
"We were encouraged by the rapid pace of innovation on display at Adobe MAX in Los Angeles, but acknowledge the AI existential threat may continue to weigh on the stock near term, especially given AI adoption and monetization remain in the early innings," said analysts led by Hannah Rudoff.
The analysts noted that the robust product innovation pipeline and open ecosystem, coupled with enforcement of generative credit limits (which recently started), could position Adobe as a better business a year from now. The addition of total annual recurring revenue, or ARR, as a new key performance indicator, or KPI, to anchor investors could help bring clarity to the story over the coming quarters, according to the analysts.
Stifel kept its Buy rating and $480 price target on Adobe...
...hab nochmals nachgelegt und prompt gehts runter.
Meine Erwartung ist, dass sich Adobe auch über die 500€ hinausbewegen kann bevor die letzte starke Korrektur einsetzt.