    US-Softwarekonzern Adobe gibt positiven Ausblick

    • Adobe gibt positiven Ausblick für Geschäftsjahr 2026.
    • Umsatzprognose: 25,9 bis 26,1 Milliarden Dollar.
    • Gewinn je Aktie: 23,3 bis 23,5 Dollar erwartet.
    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Er signalisierte damit, dass sich Investitionen in KI-Funktionen auszahlen. Wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte, soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (November 2026) bei 25,9 bis 26,1 Milliarden US-Dollar liegen. Analysten hatten einen Wert am unteren Ende der Spanne erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 23,3 bis 23,5 Dollar betragen. Auch hier lag die Schätzung am unteren Rand. Für das erste Quartal hat sich der Konzern Umsätze von 6,25 bis 6,3 Milliarden Dollar vorgenommen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll dann 5,85 bis 5,9 Dollar betragen.

    Im vierten Geschäftsquartal (per 28. November) stiegen die Erlöse um zehn Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 1,68 auf 1,86 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 4,45 Dollar./jha/

    ISIN:US00724F1012WKN:871981

     

    Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 295,6 auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um +6,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 123,63 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 600,00USD was eine Bandbreite von +26,97 %/+103,15 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
