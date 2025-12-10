RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Aussagen des Managements zu Effizienzsteigerungen hätten beeindruckt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürften von einer steigenden Profitabilität des Börsenbetreibers und Aktienrückkäufen profitieren./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 220EUR auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.





