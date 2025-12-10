Dortmund gibt Sieg aus der Hand
Nur 2:2 gegen Bodö/Glimt
- Dortmund gibt Pflichtsieg gegen Bodö/Glimt ab.
- Brandt trifft zweimal, aber BVB bleibt nur bei 2:2.
- Achtelfinal-Qualifikation in Gefahr, noch zwei Spiele.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat in der Champions League einen Pflichtsieg aus der Hand gegeben. Gegen den norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt kam der BVB nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Julian Brandt hatte den Gastgeber zweimal in Führung gebracht (18. Minute/51.), Haitam Aleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) erzielten jeweils den Ausgleich.
Dortmund verpasste damit einen großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation für das Achtelfinale und steht mit elf Zählern außerhalb der top Acht, denen zwei zusätzliche Partien im Februar erspart bleiben. Im Januar stehen für die Westfalen noch Spiele bei den Tottenham Hotspur und gegen Inter Mailand an./DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 3,32 auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 366,52 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,60 %/+50,60 % bedeutet.
