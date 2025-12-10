    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Dortmund gibt Sieg aus der Hand

    Nur 2:2 gegen Bodö/Glimt

    • Dortmund gibt Pflichtsieg gegen Bodö/Glimt ab.
    • Brandt trifft zweimal, aber BVB bleibt nur bei 2:2.
    • Achtelfinal-Qualifikation in Gefahr, noch zwei Spiele.
    Dortmund gibt Sieg aus der Hand - Nur 2:2 gegen Bodö/Glimt
    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat in der Champions League einen Pflichtsieg aus der Hand gegeben. Gegen den norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt kam der BVB nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Julian Brandt hatte den Gastgeber zweimal in Führung gebracht (18. Minute/51.), Haitam Aleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) erzielten jeweils den Ausgleich.

    Dortmund verpasste damit einen großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation für das Achtelfinale und steht mit elf Zählern außerhalb der top Acht, denen zwei zusätzliche Partien im Februar erspart bleiben. Im Januar stehen für die Westfalen noch Spiele bei den Tottenham Hotspur und gegen Inter Mailand an./DP/jha

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

