TempraMed beruft den führenden Diabetesforscher Professor Dr. Lutz Heinemann in sein Advisory Board

Vancouver, BC – 10. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, gab heute die Berufung von Professor Dr. Lutz Heinemann, einem weltweit anerkannten Diabetesforscher, in sein Advisory Board bekannt. Seine Berufung stärkt die wissenschaftliche Basis von TempraMed weiter, während das Unternehmen sein Portfolio an thermisch stabilen Technologien der nächsten Generation für temperaturempfindliche Medikamente erweitert.

Prof. Heinemann ist international anerkannt für seine Pionierarbeit, die eine Brücke zwischen Insulinpharmakologie, Diabetestechnologie und Arzneimittelstabilitätsforschung schlägt. Als Mitbegründer des Profil Institute for Metabolic Research und ehemaliger Managing Editor des Journal of Diabetes Science and Technology spielte er eine zentrale Rolle bei Fortschritten im Bereich Insulinkinetik, kontinuierliche Glukosemessung (Continuous Glucose Monitoring/CGM), der künstlichen Bauchspeicheldrüse und der klinischen Umsetzung neuer Diabetestechnologien.

Zusätzlich zu Innovationen bei Geräten hat Prof. Heinemann grundlegende Forschungsergebnisse veröffentlicht, die die kritischen Auswirkungen der Temperatur auf Insulin und andere Arzneimittel auf Peptidbasis demonstrieren und verdeutlichen, wie eine unsachgemäße Lagerung außerhalb der Kühlkette die Wirkstärke beeinträchtigen, die therapeutische Wirksamkeit verringern und die Patientensicherheit gefährden kann. Seine kombinierten Kompetenzen – grundlegendes wissenschaftliches Verständnis in Verbindung mit praxisnahen Erkenntnissen über den Umgang mit Medikamenten – positioniert ihn als globale Autorität in Bezug auf die klinischen Auswirkungen thermischer Instabilität.

„Als Forscher, der jahrzehntelang untersucht hat, wie sich Temperaturschwankungen auf die Stabilität und Sicherheit von Insulin und anderen injizierbaren Medikamenten auswirken, habe ich in der Praxis miterlebt, wie reale Lagerungsbedingungen die Behandlungsergebnisse gefährden können. Die Technologien von TempraMed bieten eine wissenschaftlich fundierte und praktische Lösung für diese seit langem bestehende Herausforderung. Ich freue mich, dem Advisory Board beizutreten und die Mission des Unternehmens zur Verbesserung der Medikamentensicherheit und -zuverlässigkeit für Patienten auf der ganzen Welt zu unterstützen“, so Prof. Dr. Lutz Heinemann.