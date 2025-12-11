Lir Life Sciences stellt Design einer vergleichenden Tierstudie zur Beurteilung der über zellpenetrierende Peptide vermittelten Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositastherapien fertig

Vancouver, Kanada – 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Lir Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (Frankfurt: N790, WKN: A41QA9) („Lir“ oder das „Unternehmen“) freut sich, das Design einer neuen vergleichenden Studie zur Aufnahme von zellpenetrierenden Peptiden (die „Studie“) in der GLP/GIP [i] -basierten Adipositastherapie bekannt zu geben. Damit wird ein weiterer Schritt in der Entwicklung einer neuartigen transdermalen Plattform zur Behandlung von Adipositas (Fettleibigkeit) und Stoffwechselerkrankungen gesetzt. Mit dieser Initiative will das Unternehmen die Forschung und Entwicklung von patientenfreundlichen Therapien zur nadelfreien Verabreichung von Inkretin-Mimetika vorantreiben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass transdermale Systeme das Potenzial haben, den Komfort, die Zugänglichkeit und die langfristige Therapietreue für jene Personen verbessern, die von chronischen Stoffwechselerkrankungen betroffen sind bzw. evidenzbasierte Behandlungsmethoden zur Gewichtsabnahme durchführen.

GLP, insbesondere GLP-1, und GIP wirken über komplementäre biologische Signalwege, die in ihrem Zusammenspiel den Glukosestoffwechsel, die Energiebilanz und die Gewichtsregulierung verbessern können. Durch die gezielte Beeinflussung sowohl metabolischer als auch appetitbezogener Mechanismen haben diese Hormone das Potenzial, wichtige Ursachen für Fettleibigkeit zu bekämpfen.[ii]

In Zusammenarbeit mit seinen wissenschaftlichen Partnern hat Lir Life Sciences ein kontrolliertes Tiermodell konzipiert, um die völlig neue Aufnahme von GLP/GIP-basierten Adipositastherapeutika über die Haut unter Verwendung neuartiger zellpenetrierender Peptidformulierungen (CPP) zu evaluieren. In der Untersuchung werden die Studientiere mit transdermalen Formulierungen des jeweiligen Arzneimittels vorbehandelt und anschließend einer oralen Glukosebelastung unterzogen. Die Wirksamkeit der Verabreichung wird durch die Messung des Blutzuckerspiegels im Anschluss an die Glukoseaufnahme bewertet. Im Rahmen der Studie wird auch die Effizienz der transdermalen Verabreichung (über die Haut) mit der von subkutanen Standardinjektionen verglichen. In der Praxis ist damit gemeint, dass das Forschungsteam bewertet, wie effektiv jedes Molekül die Haut durchdringt und den Blutzuckerspiegel im Vergleich zur herkömmlichen Verabreichung mittels Injektion unterstützend beeinflusst.