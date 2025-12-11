KEINE PANIK! Almonty, Standard Lithium, DroneShield Aktie

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries
    Rohstoff-Perle Almonty hat am Dienstag einen deutlichen Kursrücksetzer erlebt. Doch die gestrige Erholung zeigt, dass es keinen Grund für Panik gibt. Das Unternehmen ist auf dem Weg zur Wolfram-Supermacht. Daran hat CEO Lewis Black bei seiner …

    Rohstoff-Perle Almonty hat am Dienstag einen deutlichen Kursrücksetzer erlebt. Doch die gestrige Erholung zeigt, dass es keinen Grund für Panik gibt. Das Unternehmen ist auf dem Weg zur Wolfram-Supermacht. Daran hat CEO Lewis Black bei seiner letzten Präsentation vor Investoren keinen Zweifel gelassen. Der Wolfram-Spotpreis könnte auf 1.000 USD je MTU steigen. Analysten rechnen mit deutlich weniger und Almonty erzielt bereits bei 300 USD starke Margen. Dass Anleger nach massiven Kursgewinnen sehr sensibel reagieren können, hat die Aktie von DroneShield zu spüren bekommen. Doch inzwischen läuft die Erholungsrally. Auch bei Standard Lithium tut sich etwas. Die Amerikaner scheinen auf einem guten Weg, sich Mrd. USD für den Bau ihrer ersten Lithium-Mine zu sichern.

