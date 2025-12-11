    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsWeitere NachrichtenvorwÃ¤rtsNachricht
    Koalition informiert um 8.45 Uhr Ã¼ber Spitzentreffen

    • Merz und Koalitionsspitzen informieren Ã¼ber Beratungen.
    • KrankenkassenbeitrÃ¤ge steigen, Gesundheitsdruck wÃ¤chst.
    • Heizungsgesetz und Infrastrukturprojekte im Fokus.
    Koalition informiert um 8.45 Uhr Ã¼ber Spitzentreffen
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz und die Koalitionsspitzen informieren an diesem Donnerstagmorgen Ã¼ber die Ergebnisse ihrer stundenlangen Beratungen im Bundeskanzleramt. FÃ¼r den Abend hatten Union und SPD Stillschweigen Ã¼ber die GesprÃ¤che im Koalitionsausschuss vereinbart. Nach rund fÃ¼nfstÃ¼ndigen Verhandlungen teilte das Kanzleramt mit, Ã¼ber die Resultate werde am Morgen (8.45 Uhr) unterrichtet. Nach SPD-Angaben wollen dies die Parteivorsitzenden BÃ¤rbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD), Merz (CDU) und Markus SÃ¶der (CSU) tun.

    Auf der Tagesordnung hatten unter anderem konflikttrÃ¤chtige Themen wie die hÃ¶heren KrankenkassenbeitrÃ¤ge gestanden, die fÃ¼r kommendes Jahr erwartet werden - und schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r den Neubau von Heizungen.

    Auch beim vorangegangenen Koalitionsausschuss hatten sich die Beratungen Ã¼ber Stunden bis in die Nacht hingezogen. Vor zwei Wochen ging es unter anderem um das schwarz-rote Rentenpaket. Auch darÃ¼ber unterrichteten die Parteien und der Kanzler am Morgen darauf. Dieses Vorgehen hatte die Koalition als bewÃ¤hrt bezeichnet, da man dann ausreichend Zeit fÃ¼r Beratungen in aller Ruhe habe.

    Unter Druck steht das RegierungsbÃ¼ndnis aktuell besonders bei Gesundheit: Die KrankenkassenbeitrÃ¤ge dÃ¼rften im neuen Jahr steigen, da die Einnahmen der Versicherungen stark hinter den Ausgaben zurÃ¼ckbleiben. Davor warnen viele gesetzlichen Krankenkassen und ihre VerbÃ¤nde seit Tagen immer dringlicher.

    Ein Spargesetz steckt im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag fest. Den Rotstift ansetzen will Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) besonders bei den Kliniken, das stÃ¶ÃŸt auf Widerstand bei den LÃ¤ndern. Die Bundesregierung und der Kanzler hatten stabile BeitrÃ¤ge versprochen.

    Ein weiteres fÃ¼r Union und SPD heikles Thema ist das Heizungsgesetz. Eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes ist angekÃ¼ndigt. Neue Heizungen sollen nur eingebaut werden dÃ¼rfen, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Umstritten ist aber noch, wie hart der Schnitt konkret wirklich werden soll. Kurzfristige LÃ¶sungen wurden bei diesen Themen als wenig wahrscheinlich eingestuft.

    Punkte setzen will die Koalition dagegen mit Schritten zur Beschleunigung des Infrastrukturausbaus - mehr Tempo soll es bei StraÃŸen, Autobahnen, dem Schienennetz und WasserstraÃŸen geben. Auch ihre Reformen der Altersvorsorge wollen die Regierungspartner weiterfÃ¼hren. Nachdem im Bundestag eine Haltelinie beim Absicherungsniveau der gesetzlichen Rente beschlossen worden war, sollen nun bessere Nachfolgeprodukte fÃ¼r die gefÃ¶rderte private Riesterrente auf den Weg kommen./bw/hoe/sam/had/DP/zb






