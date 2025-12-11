    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Entlastung für Pendler

    Bahnstrecke Essen-Düsseldorf öffnet

    Entlastung für Pendler - Bahnstrecke Essen-Düsseldorf öffnet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Erleichterung für Tausende Pendler zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet: Fast zwei Jahre nach einem folgenschweren Hangrutsch bei Ratingen-Hösel ist die vielbefahrene S-Bahnstrecke 6 zwischen Essen und Düsseldorf mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember wieder komplett frei. Das teilte die Bahn mit.

    Die Strecke war nach schweren Regenfällen und einem Hangrutsch bei Hösel im Januar 2024 gesperrt worden. Fachleute stellten massive Schäden an Schienen und Untergrund fest. Bahnpendler mussten seitdem zwischen Essen-Kettwig und Ratingen auf Busse umsteigen, was im morgendlichen Berufsverkehr viel Zeit kostete. Die S-Bahnstrecke wird laut Bahn täglich von etwa 12.000 Fahrgästen genutzt.

    Für die Reparatur hatte die Bahn eine riesige Stützmauer mit zahlreichen tief im Boden verankerten Bohrpfählen errichtet. Außerdem wurden während der Hangsanierung weitere Arbeiten - etwa zur Gleiserneuerung - an der Strecke vorgezogen, um erneute Sperrungen in den nächsten Jahren zu vermeiden. Nun seien die aufwendigen Bauarbeiten rechtzeitig abgeschlossen worden - rund sechs Monate früher als zunächst angenommen, sagte ein Bahnsprecher./rs/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
