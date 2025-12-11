Steuerzuschuss für Rente befristet erhöhen

BERLIN (dpa-AFX) - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi fordert eine befristete Erhöhung des Steuerzuschusses zur Rentenversicherung, um die hohen demografischen Kosten der kommenden Jahre abzufedern. "Keine Generation - egal ob jung oder alt - sollte allein für die sogenannte Boomer-Welle aufkommen müssen", sagte Fahimi dem Magazin "Focus". "Wir müssen diese besondere, zeitlich begrenzte Herausforderung mit einem zusätzlichen temporären Steuerzuschuss auffangen", fügte Fahimi hinzu.

Sie sprach von einem "Demografie-Faktor". "Man könnte die zusätzlichen Kosten berechnen, die in den zwölf kritischen Jahren durch die Babyboomer in der Rente auftreten und diese Spitze dann entsprechend steuerlich abfangen", sagte die Gewerkschafterin. Um diesen Faktor könne man den Steuerzuschuss erhöhen, "bis diese außergewöhnliche Phase ausläuft".