    Öltanker 'Eventin' - Bundesfinanzhof entscheidet

    Für Sie zusammengefasst
    • BFH entscheidet über Öltanker "Eventin" am Donnerstag.
    • Streit um Einziehung und Verwertung des Tankers.
    • EU sieht Schiff als Teil der Schattenflotte Russlands.
    SASSNITZ/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im juristischen Tauziehen um den seit Jahresbeginn vor Rügen liegenden Öltanker "Eventin" will der Bundesfinanzhof (BFH) in München am Donnerstag (10.00 Uhr) eine Entscheidung bekanntgeben. Dabei geht es um die behördlich angeordnete Einziehung und Verwertung des Tankers und seiner Ladung. Der Eigner hatte entsprechende Verfügungen in erster Instanz gerichtlich vorläufig abgewendet, woraufhin das Hauptzollamt Stralsund (HZA) beim BFH Beschwerde eingelegt hatte.

    Der juristische Streit könnte auch nach der erwarteten Entscheidung weitergehen im Rahmen eines Hauptsacheverfahrens. Die EU zählt das mit rund 100.000 Tonnen Öl beladene Schiff zur sogenannten Schattenflotte, die Russland zur Umgehung von Sanktionen nutzt./chh/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
