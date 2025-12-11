'Herausforderndes Umfeld' - Schott Pharma legt Zahlen vor

Klar ist: Für Unternehmenschef Andreas Reisse wird es die letzte Vorlage von Jahreszahlen. Er geht im April kommenden Jahres in den Ruhestand. Zum 1. Mai 2026 folgt ihm dann Christian Mias auf dem Posten des Vorstandschefs./chs/DP/nas

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 15,79 auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -13,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,99 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,600EUR. Von den letzten 5 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -4,70 %/+52,48 % bedeutet.