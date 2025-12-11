Ifo-Institut legt neue Konjunkturprognose vor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Ende eines weiteren Krisenjahres für die deutsche Wirtschaft wird das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag seine neue Konjunkturprognose für 2026 veröffentlichen. Bislang erwarten sowohl Ifo als auch andere Wirtschaftsforschungsinstitute zwar eine Belebung. Doch ohne grundlegende Reformen könnte das schuldenfinanzierte 500 Milliarden-Euro -Wachstumspaket der Bundesregierung nach Einschätzung vieler Ökonomen ein kurzfristiges Strohfeuer bleiben. Grund sind die strukturellen Probleme Deutschlands, darunter die hohen Kosten für Energie und Sozialabgaben, die schrumpfende Erwerbsbevölkerung sowie die Bürokratie.

Ifo-Präsident Clemens Fuest und 21 weitere Wissenschaftler hatten die Berliner Koalition deshalb zum Stopp ihres Rentenpakets aufgefordert. Fuest hatte schon im Herbst gewarnt, dass ohne Reformen nach dem Wachstumspaket erneut wirtschaftliche Stagnation und ein weiterer Verlust der Wettbewerbsfähigkeit drohen könnten.

In den vergangenen beiden Jahren war Europas größte Volkswirtschaft geschrumpft. Eine maßgebliche Ursache sind die Marktanteilsverluste der exportabhängigen deutschen Industrie auf den Weltmärkten.




