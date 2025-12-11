    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    'Herausforderndes Umfeld'

    Schott Pharma legt detaillierte Zahlen vor

    • Schott Pharma berichtet über Geschäftsjahr 2024/25.
    • Umsatzprognosen wurden aufgrund der Marktlage gesenkt.
    • CEO Andreas Reisse tritt im April 2024 zurück.
    MAINZ (dpa-AFX) - Auf einen verhalteneren Ausblick folgen endgültige Geschäftszahlen: Der Mainzer Pharmazulieferer Schott Pharma berichtet heute über den Verlauf des Geschäftsjahres 2024/25. Mit Spannung werden Aussagen zur Zukunft und zum Potenzial neuer innovativer Produkte erwartet.

    Denn kürzlich hatte die 2023 an die Börse gegangene Pharmasparte des Spezialglasherstellers Schott ihre Umsatzerwartungen zurückgeschraubt. Die Rede war von einem herausfordernden Marktumfeld und von einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen für Medikamente.

    Klar ist: Für Unternehmenschef Andreas Reisse wird es die letzte Vorlage von Jahreszahlen. Er geht im April kommenden Jahres in den Ruhestand. Zum 1. Mai 2026 folgt ihm dann Christian Mias auf dem Posten des Vorstandschefs./chs/DP/zb

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 15,79 auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -13,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,600EUR. Von den letzten 5 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+52,38 % bedeutet.




