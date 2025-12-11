    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bauernverband legt Wirtschaftsbilanz vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bauernverband bilanziert Wirtschaftsjahr 2024/25.
    • Ausblick auf Geschäftserwartungen für 2026 geplant.
    • Preisdruck bei Getreide und Milchprodukten bleibt hoch.
    BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband zieht am Donnerstag (10.30) eine wirtschaftliche Jahresbilanz. Präsident Joachim Rukwied will in Berlin auch einen Ausblick auf die Geschäftserwartungen für 2026 geben. Vorgelegt werden sollen außerdem Daten zur Gewinnentwicklung der Betriebe im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024/25.

    Noch nicht darin enthalten sind die Ergebnisse der diesjährigen Ernte. Die Bauern hatten im Sommer wieder größere Mengen Getreide eingefahren, müssen aber mit getrübten Preisaussichten klarkommen. Bei Milchprodukten wie Butter stehen die Preise derzeit ebenfalls stark unter Druck./sam/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
