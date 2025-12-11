EU-Fischereiminister entscheiden über Nordsee-Fangmengen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die für Fischerei zuständigen EU-Minister verhandeln ab Donnerstag über die künftigen Fangmengen für Nordseefischer. Mit einer Einigung wird frühestens am Freitag gerechnet.

Die EU-Kommission erarbeitet jedes Jahr auf Grundlage wissenschaftlicher Empfehlungen Fangmengen, die so angelegt sein sollen, dass die Bestände nicht unter zu großen Druck geraten. Das letzte Wort haben aber die EU-Fischereiminister, wenn es um Bestände geht, die nur von EU-Staaten befischt werden.