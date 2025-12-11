Oracle: crasht nach mauen Zahlen! Nvidia, AMD, & Co folgen . . .

Trotz eines Umsatzwachstums von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und eines Anstiegs des Nettogewinns auf 6,14 Milliarden US-Dollar gab es einen deutlichen Dämpfer bei den Software-Erlösen, die um 3 Prozent auf 5,88 Milliarden US-Dollar sanken und die Analystenschätzungen damit deutlich verfehlten. Zwar konnte Oracle im Cloud-Geschäft mit 7,98 Milliarden USD die Erwartungen übertreffen, doch die schwindende Dynamik im Softwaresegment brachte die Aktie dennoch ins Rutschen.

Der Quartalsumsatz von Oracle belief sich auf 16,06 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den prognostizierten 16,21 Milliarden US-Dollar. Mit 2,26 US-Dollar pro Aktie wurde die Erwartung von 1,64 US-Dollar jedoch übertroffen.Trotz des besser als erwarteten Gewinns brach die Aktie an der Nasdaq nachbörslich um 11,53 Prozent ein.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zunehmend auf Cloud-Infrastruktur fokussiert und misst sich dabei mit den großen Playern Amazon, Microsoft und Google. Diese investieren massiv in Rechenzentren und Hardware, um der enormen Nachfrage nach KI-Diensten gerecht zu werden. Ein bedeutender Auftrag kam von OpenAI, das für die Nutzung von Oracles Infrastruktur in den kommenden fünf Jahren mehr als 300 Milliarden US-Dollar ausgeben möchte.

Die Umsetzung dieses Expansionsplans stellt Oracle jedoch vor große Herausforderungen. Der Ausbau des Cloud-Geschäfts, der bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027 Kapitalaufwendungen von rund 50 Milliarden US-Dollar erfordert und mit Schulden finanziert wird, sorgt bei den Investoren für Bedenken. Die negative Free-Cashflow-Zahl von rund zehn Milliarden US-Dollar im vergangenen Quartal unterstreicht die hohen Investitionskosten und das Risiko einer hohen Schuldenlast.

KI-Aktien gaben nach Oracles mauen Quartalszahlen ebenfalls nach: Die Chiphersteller Nvidia und Advanced Micro Devices verloren jeweils etwa 1 Prozent, während der Cloud-Anbieter CoreWeave um mehr als 3 Prozent nachgab.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



