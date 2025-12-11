    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    US-Softwarekonzern

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle: crasht nach mauen Zahlen! Nvidia, AMD, & Co folgen . . .

    Nach mauen Umsatzzahlen crasht Oracle. Anleger machen sich Sorgen, dass sich der schuldenfinanzierte Ausbau des Cloud-Geschäfts nicht rentiert. Auch andere KI-Aktien geben nach.

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle-Umsatz unter Erwartungen, Aktie bricht ein.
    • Cloud-Ausbau erfordert 50 Mrd. USD, hohe Schulden.
    • KI-Aktien fallen nach Oracles schwachen Zahlen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    US-Softwarekonzern - Oracle: crasht nach mauen Zahlen! Nvidia, AMD, & Co folgen . . .
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Quartalsumsatz von Oracle belief sich auf 16,06 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den prognostizierten 16,21 Milliarden US-Dollar. Mit 2,26 US-Dollar pro Aktie wurde die Erwartung von 1,64 US-Dollar jedoch übertroffen.Trotz des besser als erwarteten Gewinns brach die Aktie an der Nasdaq nachbörslich um 11,53 Prozent ein. 

    Trotz eines Umsatzwachstums von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und eines Anstiegs des Nettogewinns auf 6,14 Milliarden US-Dollar gab es einen deutlichen Dämpfer bei den Software-Erlösen, die um 3 Prozent auf 5,88 Milliarden US-Dollar sanken und die Analystenschätzungen damit deutlich verfehlten. Zwar konnte Oracle im Cloud-Geschäft mit 7,98 Milliarden USD die Erwartungen übertreffen, doch die schwindende Dynamik im Softwaresegment brachte die Aktie dennoch ins Rutschen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    28.234,66€
    Basispreis
    21,14
    Ask
    × 12,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.309,78€
    Basispreis
    18,60
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zunehmend auf Cloud-Infrastruktur fokussiert und misst sich dabei mit den großen Playern Amazon, Microsoft und Google. Diese investieren massiv in Rechenzentren und Hardware, um der enormen Nachfrage nach KI-Diensten gerecht zu werden. Ein bedeutender Auftrag kam von OpenAI, das für die Nutzung von Oracles Infrastruktur in den kommenden fünf Jahren mehr als 300 Milliarden US-Dollar ausgeben möchte.

    Die Umsetzung dieses Expansionsplans stellt Oracle jedoch vor große Herausforderungen. Der Ausbau des Cloud-Geschäfts, der bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027 Kapitalaufwendungen von rund 50 Milliarden US-Dollar erfordert und mit Schulden finanziert wird, sorgt bei den Investoren für Bedenken. Die negative Free-Cashflow-Zahl von rund zehn Milliarden US-Dollar im vergangenen Quartal unterstreicht die hohen Investitionskosten und das Risiko einer hohen Schuldenlast.

    KI-Aktien gaben nach Oracles mauen Quartalszahlen ebenfalls nach: Die Chiphersteller Nvidia und Advanced Micro Devices verloren jeweils etwa 1 Prozent, während der Cloud-Anbieter CoreWeave um mehr als 3 Prozent nachgab.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Softwarekonzern Oracle: crasht nach mauen Zahlen! Nvidia, AMD, & Co folgen . . . Nach mauen Umsatzzahlen crasht Oracle. Anleger machen sich Sorgen, dass sich der schuldenfinanzierte Ausbau des Cloud-Geschäfts nicht rentiert. Auch andere KI-Aktien geben nach.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     