Silber steigt von Rekord zu Rekord

Silber ist derzeit so stark nachgefragt, weil es gleichzeitig ein unverzichtbarer Industriewerkstoff und ein gefragtes Edelmetall ist. Seine einzigartigen physikalischen Eigenschaften machen es essenziell für Hightech-Industrien und die Energiewende, während es gleichzeitig als sicherer Hafen für Anleger in unsicheren Zeiten dient. Die Kombination aus stetig steigender Nachfrage, begrenztem Angebot, einem Defizit und seiner Doppelrolle als Rohstoff und Wertspeicher lässt Silber langfristig besonders relevant bleiben.

In Zeiten fallender Zinsen weichen große Investoren unter anderem auch auf Edelmetalle aus, was zusätzlich für Kaufdruck auf dem Silbermarkt sorgen dürfte. Ein kurzfristiges Ziel lag um 59,85 US-Dollar für eine Feinunze Silber. Ein erfolgreicher Sprung darüber dürfte auf Sicht der nächsten Wochen und Monate weiteres Preispotenzial bis auf 70,39 und darüber 80,24 US-Dollar eröffnen und somit eine kurz- bis mittelfristige Positionierung auf der Käuferseite sehr attraktiv gestalten. Auf der Unterseite findet das Edelmetall bei 56,93 und 54,46 US-Dollar Unterstützungen vor, eine größere Korrekturbewegung wird dagegen erst unterhalb von 48,95 US-Dollar erwartet und dürfte im Anschluss Preise von 44,10 US-Dollar hervorbringen.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Es ist mittel- bis langfristig davon auszugehen, dass der Silberpreis aufgrund des strukturellen Defizits und der Bedeutung für die Industrie weiter zulegen wird, solange die Kapazitäten die Nachfrage nicht wieder decken. Preissteigerungen auf 70,39 und 80,24 US-Dollar sind 2026 sehr wahrscheinlich und eignen sich besonders für längerfristig orientierte Anleger. Sie könnten beispielsweise durch ein Investment über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU519R auf der Käuferseite auftreten und bei einem Anstieg in die erste Zielzone eine Rendite von 190 Prozent erwarten. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 12,99 und 21,45 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte unter den aktuellen Bedingungen noch etwas weiter weg angesetzt werden, orientierungshalber um 53,11 US-Dollar gemessen am Basiswert. Dies würde im Schein einen Stopp-Kurs von 0,65 Euro erfordern. Der Anlagehorizont sollte hierbei aber auf mehrere Monate angelegt sein.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU519R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,39 - 4,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 55,748 US-Dollar Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 55,748 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 60,37 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 12,99 Euro Hebel: 12,07 Kurschance: + 190 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

