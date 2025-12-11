JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 18,01EUR auf Lang & Schwarz (10. Dezember 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,20

Kursziel alt: 17,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

