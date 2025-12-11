    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Verluste erwartet - Oracle-Enttäuschung überschattet Zinssenkung

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Leitzinssenkung bringt Dax keine Erholung.
    • Oracle enttäuscht mit Ausblick, Aktien fallen stark.
    • Dax vor Handelsbeginn um 0,4 Prozent tiefer.
    Verluste erwartet - Oracle-Enttäuschung überschattet Zinssenkung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Leitzinssenkung gibt der Erholung des Dax am Donnerstag keinen neuen Schwung. Denn der enttäuschende Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle funkte dazwischen.

    Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn nun erst einmal gut 0,4 Prozent tiefer auf 24.025 Punkte. Bereits tags zuvor war der Dax etwas ins Stocken geraten, nachdem er am Dienstag fast wieder auf 24.200 Punkte gestiegen war.

    In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäß zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv.

    Nachbörslich drehte sich jedoch der Wind, angesichts enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen von Oracle sowie höherer Investitionen in den Ausbau des KI-Geschäfts, die das Unternehmen avisierte. Die Aktien brachen um mehr als 12 Prozent ein und dürften insbesondere SAP am Donnerstag belasten./ag/zb


     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 223,0 auf NYSE (11. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +11,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 482,58 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +21,07 %/+79,36 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Verluste erwartet - Oracle-Enttäuschung überschattet Zinssenkung Die US-Leitzinssenkung gibt der Erholung des Dax am Donnerstag keinen neuen Schwung. Denn der enttäuschende Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle funkte dazwischen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem …
