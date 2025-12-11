Verluste erwartet - Oracle-Enttäuschung überschattet Zinssenkung

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn nun erst einmal gut 0,4 Prozent tiefer auf 24.025 Punkte. Bereits tags zuvor war der Dax etwas ins Stocken geraten, nachdem er am Dienstag fast wieder auf 24.200 Punkte gestiegen war.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Leitzinssenkung gibt der Erholung des Dax am Donnerstag keinen neuen Schwung. Denn der enttäuschende Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle funkte dazwischen.

In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäß zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv.

Nachbörslich drehte sich jedoch der Wind, angesichts enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen von Oracle sowie höherer Investitionen in den Ausbau des KI-Geschäfts, die das Unternehmen avisierte. Die Aktien brachen um mehr als 12 Prozent ein und dürften insbesondere SAP am Donnerstag belasten./ag/zb





