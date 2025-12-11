Vidac Pharma Holdings Plc gibt den Start einer klinischen Phase-2B*-Studie zur gezielten Behandlung von hochproliferativen aktinischen Keratosen bekannt

London, Großbritannien – 11. Dezember 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von First-in-Class-Therapien für die Onkologie und Dermatologie konzentriert, freut sich, den Start seiner klinischen Phase-2B*-Studie bekannt zu geben, in der ein neuartiger zielgerichteter Therapieansatz zur Behandlung hochproliferativer Läsionen der aktinischen Keratose (AK) mit seiner Tuvatexib (VDA1102)-Salbe evaluiert wird. Dieser Meilenstein folgt auf die Genehmigung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zur Durchführung der Studie.

Die Studie wird die innovative Behandlung von Vidac Pharma untersuchen, die zur Beseitigung von hochriskanten AK-Läsionen entwickelt wurde, bei denen ein deutlich erhöhtes Risiko besteht, dass sie sich zu einem Plattenepithelkarzinom (SCC) entwickeln, einer potenziell gefährlichen und invasiven Form von Hautkrebs. Die Genehmigung der EMA spiegelt sowohl die wissenschaftliche Solidität des Protokolls als auch den dringenden klinischen Bedarf an verbesserten Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit proliferativer AK wider.

Dieser Meilenstein wurde durch eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem CentroDerm in Wuppertal unter der Leitung von Prof. Thomas Dirschka, dem Leiter des CentroDerm, dem Forschungsteam von Vidac Pharma und der engagierten Unterstützung des Forschungsdock CRO-Teams ermöglicht, dessen operative Expertise maßgeblich zum Start der Studie beigetragen hat.

„Eine so enge Zusammenarbeit war für die Entwicklung dieses innovativen und hochspezialisierten klinischen Forschungsprotokolls unerlässlich“, sagte Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma Holdings Plc. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Prof. Thomas Dirschka und CentroDerm sowie dem Forschungsdock CRO-Team an dieser wichtigen Studie zu arbeiten, die Patienten mit proliferativer aktinischer Keratose eine vielversprechende neue Behandlungsoption bieten könnte. Die heutige Aktivierung umfasst umfassende wissenschaftliche und klinische Präsentationen für die teilnehmenden Ärzte und Mitarbeiter, um ausreichend Zeit für Fragen und Antworten zu gewährleisten und alle Beteiligten zu motivieren.“