    Carl Zeiss Meditec 2024/25: Starkes Wachstum und EBITA-Anstieg

    Carl Zeiss Meditec setzt seinen Wachstumskurs fort: Steigende Umsätze, höhere Profitabilität und ein prall gefülltes Auftragsbuch prägen das Geschäftsjahr 2024/25.

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG
    • Carl Zeiss Meditec erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 2.228 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das EBITA stieg auf 257,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,5 % entspricht, und die EBITA-Marge lag bei 11,6 %.
    • Der Auftragseingang betrug 2.288 Millionen Euro, was einem Anstieg von 18,2 % entspricht, und der Auftragsbestand belief sich auf 380 Millionen Euro (+16,1 %).
    • Die Umsatzentwicklung war in allen Regionen positiv, mit einem Anstieg von 12,5 % in EMEA, 8,7 % in den Americas und 4,4 % in APAC.
    • Das SBU Ophthalmology verzeichnete ein Umsatzwachstum von 8,5 %, während das SBU Microsurgery um 5,7 % wuchs.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein weiteres Wachstum von EBIT und EBITA erwartet, trotz möglicher Risiken durch geopolitische Entwicklungen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Carl Zeiss Meditec ist am 11.12.2025.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.811,04PKT (+0,27 %).


    ISIN:DE0005313704WKN:531370





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
