Carl Zeiss Meditec 2024/25: Starkes Wachstum und EBITA-Anstieg
Carl Zeiss Meditec setzt seinen Wachstumskurs fort: Steigende Umsätze, höhere Profitabilität und ein prall gefülltes Auftragsbuch prägen das Geschäftsjahr 2024/25.
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
- Carl Zeiss Meditec erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 2.228 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITA stieg auf 257,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,5 % entspricht, und die EBITA-Marge lag bei 11,6 %.
- Der Auftragseingang betrug 2.288 Millionen Euro, was einem Anstieg von 18,2 % entspricht, und der Auftragsbestand belief sich auf 380 Millionen Euro (+16,1 %).
- Die Umsatzentwicklung war in allen Regionen positiv, mit einem Anstieg von 12,5 % in EMEA, 8,7 % in den Americas und 4,4 % in APAC.
- Das SBU Ophthalmology verzeichnete ein Umsatzwachstum von 8,5 %, während das SBU Microsurgery um 5,7 % wuchs.
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein weiteres Wachstum von EBIT und EBITA erwartet, trotz möglicher Risiken durch geopolitische Entwicklungen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Carl Zeiss Meditec ist am 11.12.2025.
