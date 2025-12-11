SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele: Umsatz & Profitabilität im Blick
SCHOTT Pharma schließt 2025 mit starken Zahlen ab: Wachstum, höhere Margen und ein kräftiger Schub im DCS-Segment ebnen den Weg für einen Führungswechsel an der Unternehmensspitze.
- SCHOTT Pharma hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und das Umsatzziel auf 986,2 Mio. EUR mit einem währungsbereinigten Wachstum von 5,8 % erreicht.
- Die EBITDA-Marge stieg auf 28,4 %, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, und der Anteil margenstarker High Value Solutions (HVS) erhöhte sich auf 57 %.
- Das Segment Drug Containment Solutions (DCS) trug maßgeblich zum Wachstum bei, mit einem Umsatzanstieg um 11,9 % auf 548 Mio. EUR und einer EBITDA-Steigerung um 34,9 % auf 127,5 Mio. EUR.
- Das Segment Drug Delivery Systems (DDS) verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang um 1,3 %, das EBITDA sank um 9,9 %, was auf geringere Nachfrage und Anlaufkosten zurückzuführen ist.
- Für 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2–5 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 % erwartet, wobei das Wachstum hauptsächlich vom DCS-Segment getragen wird.
- Christian Mias wird ab dem 1. Mai 2026 neuer CEO von SCHOTT Pharma, mit über 20 Jahren Managementerfahrung, darunter in der Pharmaindustrie bei SCHOTT Tubing.
