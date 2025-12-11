    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele: Umsatz & Profitabilität im Blick

    SCHOTT Pharma schließt 2025 mit starken Zahlen ab: Wachstum, höhere Margen und ein kräftiger Schub im DCS-Segment ebnen den Weg für einen Führungswechsel an der Unternehmensspitze.

    SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele: Umsatz & Profitabilität im Blick
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
    • SCHOTT Pharma hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und das Umsatzziel auf 986,2 Mio. EUR mit einem währungsbereinigten Wachstum von 5,8 % erreicht.
    • Die EBITDA-Marge stieg auf 28,4 %, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, und der Anteil margenstarker High Value Solutions (HVS) erhöhte sich auf 57 %.
    • Das Segment Drug Containment Solutions (DCS) trug maßgeblich zum Wachstum bei, mit einem Umsatzanstieg um 11,9 % auf 548 Mio. EUR und einer EBITDA-Steigerung um 34,9 % auf 127,5 Mio. EUR.
    • Das Segment Drug Delivery Systems (DDS) verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang um 1,3 %, das EBITDA sank um 9,9 %, was auf geringere Nachfrage und Anlaufkosten zurückzuführen ist.
    • Für 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2–5 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 % erwartet, wobei das Wachstum hauptsächlich vom DCS-Segment getragen wird.
    • Christian Mias wird ab dem 1. Mai 2026 neuer CEO von SCHOTT Pharma, mit über 20 Jahren Managementerfahrung, darunter in der Pharmaindustrie bei SCHOTT Tubing.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht (GJ 2025), bei SCHOTT Pharma ist am 11.12.2025.

    Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,57 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.839,02PKT (+0,03 %).


    SCHOTT Pharma

    -0,57 %
    -13,77 %
    -11,99 %
    -25,83 %
    -41,19 %
    -42,91 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    SCHOTT Pharma schließt 2025 mit starken Zahlen ab: Wachstum, höhere Margen und ein kräftiger Schub im DCS-Segment ebnen den Weg für einen Führungswechsel an der Unternehmensspitze.
