    Carl Zeiss Meditec Reports Solid Revenue Growth and Slight EBITA Increase in FY 2024/25

    Carl Zeiss Meditec sharpened its growth trajectory in FY 2024/25, posting solid revenue gains, robust order intake and stronger margins across key business segments.

    Carl Zeiss Meditec Reports Solid Revenue Growth and Slight EBITA Increase in FY 2024/25
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG
    • Carl Zeiss Meditec achieved revenue of EUR 2,228 million in FY 2024/25, a 7.8% increase from the previous year
    • The company's order intake grew by 18.2% to EUR 2,288 million, with growth across all regions
    • Revenue in the Ophthalmology segment increased by 8.5%, reaching EUR 1,724 million, driven by organic growth and full consolidation of DORC
    • Revenue in the Microsurgery segment rose by 5.7% to EUR 504 million, with growth driven by new product deliveries like the KINEVO 900 S microscope
    • EBITA increased slightly to EUR 257.7 million, with an EBITA margin of 11.6%, despite one-off legal settlement effects in the previous year
    • For FY 2025/26, the company expects revenue to grow by mid-single digits to around EUR 2.3 billion, with EBITA margins projected to improve to approximately 12.5%.

    Carl Zeiss Meditec sharpened its growth trajectory in FY 2024/25, posting solid revenue gains, robust order intake and stronger margins across key business segments.
