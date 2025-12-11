Carl Zeiss Meditec Reports Solid Revenue Growth and Slight EBITA Increase in FY 2024/25
Carl Zeiss Meditec sharpened its growth trajectory in FY 2024/25, posting solid revenue gains, robust order intake and stronger margins across key business segments.
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
- Carl Zeiss Meditec achieved revenue of EUR 2,228 million in FY 2024/25, a 7.8% increase from the previous year
- The company's order intake grew by 18.2% to EUR 2,288 million, with growth across all regions
- Revenue in the Ophthalmology segment increased by 8.5%, reaching EUR 1,724 million, driven by organic growth and full consolidation of DORC
- Revenue in the Microsurgery segment rose by 5.7% to EUR 504 million, with growth driven by new product deliveries like the KINEVO 900 S microscope
- EBITA increased slightly to EUR 257.7 million, with an EBITA margin of 11.6%, despite one-off legal settlement effects in the previous year
- For FY 2025/26, the company expects revenue to grow by mid-single digits to around EUR 2.3 billion, with EBITA margins projected to improve to approximately 12.5%.
The next important date, The translation of "Veröffentlichung Jahresfinanzbericht" to English is "Publication of Annual Financial Report.", at Carl Zeiss Meditec is on 11.12.2025.
At this time, the index MDAX was at 29.811,04PKT (+0,27 %).
