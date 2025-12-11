Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel hoch auf 19,20 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 17,77 auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 118,52 Mrd..

Iberdrola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4140. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -20,97 %/+7,25 % bedeutet.