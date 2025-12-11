ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel hoch auf 19,20 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für Iberdrola auf 19,20 Euro.
- Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, Risiko ausgeglichen.
- Wachstumsaussichten bereits im Kursverlauf eingepreist.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 17,77 auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 118,52 Mrd..
Iberdrola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4140. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -20,97 %/+7,25 % bedeutet.
Kursziel: 19,20 Euro
Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Iberdrola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Irgendein Großaktionär hat jetzt über 300 Mio. Iberdrola -Aktien mit den gleichen Rechten, wie wir. Wir haben zunächst nichts davon, aber Iberdrola kann jetzt vielleicht eine lukrative Investition tätigen, die ohne diese Kapitalerhöhung nicht möglich gewesen wäre.