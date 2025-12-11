    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel hoch auf 19,20 Euro

    • Jefferies hebt Kursziel für Iberdrola auf 19,20 Euro.
    • Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, Risiko ausgeglichen.
    • Wachstumsaussichten bereits im Kursverlauf eingepreist.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 17,77 auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 118,52 Mrd..

    Iberdrola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4140. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -20,97 %/+7,25 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 19,20 Euro

