Oracle enttäuscht trotz hoher Wachstumraten im KI-Geschäft - Aktie unter Druck

Sollte der Kurs auch im regulären Handel in dieser Größenordnung fallen, könnte er wieder auf das Niveau von Mitte Juni zurückfallen. Im Sommer und Herbst hatte Oracle am Finanzmarkt stark vom KI-Boom profitiert. Im September war der Kurs nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bis auf fast 350 Dollar geklettert.

AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Oracle wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen der Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren. Die seit Wochen unter Druck stehende Aktie verlor nachbörslich mehr als zehn Prozent auf rund 195 Dollar.

Der Börsenwert kratzte damals an der Marke von einer Billion Dollar. Unternehmensgründer und Vorstandmitglied Larry Ellison, der rund 40 Prozent der Anteile hält, hatte nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zwischenzeitlich Elon Musk an der Spitze der weltweit reichsten Menschen abgelöst. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch ist Oracle 636 Milliarden Dollar (544 Mrd Euro) wert.

Oracle ist zwar vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing Erfolg. Der Konzern stellt unter anderem die Infrastruktur für dieses Geschäft. Im zweiten Geschäftsquartal zog der Umsatz in diesem Segment um rund ein Drittel auf knapp acht Milliarden Dollar an.

Damit steuert die Sparte inzwischen rund die Hälfte zum Gesamtumsatz von 16 Milliarden Dollar bei. Da der Erlös mit Software leicht zurückging, lag das um Währungseffekte bereinigte Wachstum konzernweit bei 13 Prozent. Da die Kosten etwas stärker als der Umsatz anzogen, legte der operative Gewinn, bereinigt um Sonderposten, auf dieser Basis um neun Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar zu.

Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26, das im Mai endet, rechnet Oracle jetzt mit Investitionen von rund 50 Milliarden Dollar und damit 15 Milliarden Dollar mehr als noch im September. Angesichts hoher Schulden müssen diese Investitionen sich auch rentieren./zb/err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 223,0 auf NYSE (11. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +11,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %. Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 482,58 Mrd.. Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +21,07 %/+79,36 % bedeutet.



