    Software-Riese

    Adobe trotzt Erwartungen mit optimistischem Ausblick – doch KI-Sorgen bleiben

    Adobe präsentiert solide Quartalszahlen und einen Top-Ausblick. Den Anlegern reicht das jedoch offenbar nicht: Sie fordern eindeutige Belege dafür, dass das Software-Geschäft die disruptive KI-Welle überstehen kann.

    Der Software-Riese Adobe hat am Mittwochabend seine Jahresprognose sowie seine Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Trotz solider Zahlen und eines optimistischen Ausblicks für das kommende Geschäftsjahr reagierten die Anleger an der Börse verhalten. An der Nasdaq gab die Aktie nach Börsenschluss leicht nach. Im Zentrum der Skepsis steht weiterhin die Frage, ob Adobe in der Ära der künstlichen Intelligenz (KI) eine Führungsrolle einnehmen und sein Kerngeschäft mit Software gegen die disruptive Kraft generativer KI-Technologien verteidigen kann.

    Prognose übertrifft die Schätzungen,

    Adobe erwartet für das Geschäftsjahr 2026, das im November 2026 endet, einen Umsatz zwischen 25,9 und 26,1 Milliarden US-Dollar. Der Mittelpunkt dieser Spanne liegt über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Einige Beobachter hatten allerdings auf eine noch höhere Zielmarke von über 26,4 Milliarden Dollar gehofft. Dies erklärt die leicht gedämpfte Reaktion der Märkte.

    CEO Shantanu Narayen betonte in der Erklärung, die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres hätten die Erwatungen übertroffen. Dies spiegele die "wachsende Bedeutung des Unternehmens im globalen KI-Ökosystem und die rasche Akzeptanz unserer KI-gesteuerten Tools" wider.

    Tatsächlich präsentierte Adobe solide Quartalszahlen:

    Im vierten Geschäftsquartal verzeichnete Adobe eine Umsatzsteigerung von 10 Prozent auf 6,19 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen die Prognose von 6,11 Milliarden US-Dollar übertraf. Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie schnitt Adobe mit 5,50 US-Dollar besser ab als erwartet. Analysten hatten lediglich mit 5,39 US-Dollar je Aktie gerechnet.

    Für die Gewinnprognose 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Wert von 23,30 bis 23,50 US-Dollar pro Aktie, was im Großen und Ganzen den Erwartungen der Analysten von 23,37 US-Dollar entspricht.

    • Der Schatten der KI-Revolution

      Trotz der starken Performance des Software-Anbieters ist die Aktie in diesem Jahr um etwa ein Fünftel gefallen – ein Schicksal, das Adobe mit anderen Platzhirschen der Anwendungssoftware-Branche, wie Salesforce Inc., teilt. Die Befürchtung unter Investoren ist klar: Generative KI-Modelle könnten die Notwendigkeit traditioneller Design-Software untergraben.

      Das Unternehmen versucht, dieser Sorge durch die Integration von KI in seine Produkte entgegenzuwirken. Adobe gab bekannt, dass seine KI-Funktionen in Apps wie Photoshop bereits zig Milliarden Male genutzt wurden. Allerdings fehlen noch immer aktualisierte, konkrete Kennzahlen zum Einfluss der KI, welche Adobe zuletzt vor drei Monaten veröffentlicht hatte – darunter die über 5 Milliarden US-Dollar an KI-beeinflussten jährlichen wiederkehrenden Einnahmen.

      Strategische Partnerschaft mit OpenAI als Abwehrmechanismus

      Um sicherzustellen, dass seine Werkzeuge weiterhin im Zentrum der digitalen Kreativarbeit stehen, kündigte Adobe am Mittwochmorgen eine bedeutende strategische Integration an: Photoshop und Acrobat werden in OpenAIs ChatGPT eingebunden. Einige Funktionen sollen sogar kostenlos für Chatbot-Nutzer zur Verfügung gestellt werden.

      Dieser Schritt ist ein klares Signal an den Markt. Er zeigt, dass Adobe die Gefahr durch Drittanbieter-KI-Tools, wie beispielsweise das Video-generierende Modell Veo von Google, ernst nimmt und aktiv versucht, seine Schlüsselprodukte in die beliebtesten KI-Plattformen zu integrieren.

      Wie Jefferies-Analyst Brent Thill bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen schrieb, verlangen Investoren eine "signifikante und dauerhafte Beschleunigung, die die Ängste vor einer KI-Disruption zerstreut", um wieder voll in die Aktie einzusteigen. Adobes optimistischer Ausblick ist ein erster Schritt, doch die Unklarheit über den langfristigen KI-Einfluss auf die Margen und das Kerngeschäft hält die Anleger weiterhin in Schach. Die Aktie zeigte sich nachbörslich volatil, was die anhaltende Unsicherheit widerspiegelt.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



