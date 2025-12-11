    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    EZB warnt Italien: Goldreserven in Gefahr durch politische Pläne!

    Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erneut Druck auf die italienische Regierung ausgeübt, ihre Pläne zur Verwaltung der nationalen Goldreserven zu überdenken. Hintergrund ist eine Initiative der rechtsgerichteten Koalition unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die das Gold als Eigentum des italienischen Volkes deklarieren möchte. In einer aktuellen Stellungnahme äußert der EZB-Rat Bedenken, dass die überarbeitete Fassung des Plans weiterhin unklare Zielsetzungen aufweist. Die EZB war auf Anfrage des italienischen Finanzministeriums tätig geworden und sieht die Gefahr, dass eine Neudefinition der Eigentumsverhältnisse politische Eingriffe erleichtern könnte. Insbesondere wird befürchtet, dass dies langfristig den Verkauf von Teilen der Goldbestände ermöglichen könnte.

    Italien verfügt mit rund 2.452 Tonnen über eine der größten Goldreserven weltweit, nur die USA und Deutschland besitzen mehr. Angesichts des jüngsten Anstiegs der Goldpreise hat das Edelmetall an politischer Bedeutung gewonnen. In den Haushaltsverhandlungen hat Melonis Mitte-rechts-Lager einen Zusatz eingebracht, der die Goldreserven zwar der Notenbank zuschreibt, sie jedoch gleichzeitig dem italienischen Volk zuordnet. Für die EZB ist dies ein sensibles Thema, da sie eine klare Trennung zwischen politischen Interessen und der Unabhängigkeit der Zentralbank fordert. Ob Rom dem erneuten Appell aus Frankfurt nachkommt, bleibt abzuwarten.

    Parallel dazu hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ein neues Programm eingeführt, das es wohlhabenden Ausländern ermöglicht, für eine Million US-Dollar ein Aufenthaltsrecht in den USA zu erwerben. Die "Trump Gold Card" soll qualifizierte Arbeitskräfte anziehen und wird als Möglichkeit dargestellt, die US-Wirtschaft zu stärken. Trump prognostiziert Einnahmen von über 100 Milliarden Dollar durch dieses Programm. Kritiker hingegen bemängeln, dass die neuen Visa-Regeln vor allem Reichen zugutekommen und den Zugang für Fachkräfte erschweren.

    Zusammenfassend zeigt sich, dass sowohl in Europa als auch in den USA die Themen Goldreserven und Aufenthaltsrechte für ausländische Investoren in den Fokus der politischen Diskussionen gerückt sind. Während die EZB um die Unabhängigkeit der Zentralbanken besorgt ist, versucht die US-Regierung, durch wirtschaftliche Anreize neue Talente ins Land zu holen.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
