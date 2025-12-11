    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco
    British American Tobacco: Umsatzprognose sinkt – Chancen und Risiken im Blick!

    British American Tobacco: Umsatzprognose sinkt – Chancen und Risiken im Blick!
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    British American Tobacco (BAT) hat am Dienstag seine Prognosen für 2026 angepasst und erwartet aufgrund regulatorischer Herausforderungen und intensiven Wettbewerbs in den USA nur ein schwaches Umsatzwachstum. Der Konzern, bekannt für Marken wie Lucky Strike und Dunhill, rechnet nun mit einem Umsatzwachstum am unteren Ende seiner mittelfristigen Ziele von 3-5 Prozent. Diese Anpassung erfolgt in einem Markt, der zunehmend unter Druck steht, insbesondere durch unregulierte Produkte und den Wettbewerb kleinerer Anbieter, vor allem aus China.

    Für das laufende Jahr prognostiziert BAT ein Umsatzwachstum von etwa 2 Prozent sowie einen Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns. Besonders in der zweiten Jahreshälfte wird ein beschleunigtes Wachstum in neuen Produktkategorien wie Velo-Nikotinbeuteln und E-Zigaretten erwartet. Trotz eines Rückgangs der Aktie um 4,86 Prozent am Dienstag bleibt die Aktie von BAT seit Jahresbeginn um über 32 Prozent im Plus und wird derzeit mit 47,45 Euro (4144 Pence) bewertet.

    Zusätzlich kündigte BAT ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,3 Milliarden Pfund (1,73 Milliarden US-Dollar) an, was als positives Signal für Investoren gewertet wird. Analysten zeigen sich optimistisch, wobei Jefferies die Aktie mit einem Kursziel von 5200 Pence bewertet und eine „Buy“-Empfehlung ausgesprochen hat. Die Deutsche Bank hat ebenfalls eine „Buy“-Empfehlung mit einem Kursziel von 4900 Pence abgegeben.

    BAT hat seine Jahresziele für 2025 konkretisiert und strebt ein Umsatzwachstum von 2 Prozent an, was im Einklang mit den vorherigen Prognosen steht. Unternehmenschef Tadeu Marroco äußerte sich positiv über die Entwicklung in den USA, dem größten Markt für Nikotinprodukte, und hob die Verbesserung des Absatzvolumens der Einweg-E-Zigarette Vuse hervor.

    Die Herausforderungen für BAT sind jedoch nicht zu unterschätzen. Die Branche sieht sich einem umfassenden regulatorischen Druck gegenüber, insbesondere im Bereich der E-Zigaretten. Die Umsätze in den traditionellen Tabaksegmenten stagnieren, während der Fokus auf alternative Produkte wie E-Zigaretten und tabakfreie Nikotinbeutel gelegt wird. Analysten warnen vor den Risiken, die mit einer möglichen Überregulierung und dem Wettbewerb durch illegale Produkte verbunden sind.

    Insgesamt bleibt BAT trotz der Herausforderungen und der Anpassungen in den Prognosen ein interessanter Akteur im Markt, insbesondere durch die stabilen Dividenden und die geplanten Rückkäufe, die das Vertrauen der Investoren stärken könnten.



    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 49,78EUR auf Lang & Schwarz (11. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
