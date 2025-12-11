Meta schränkt Werbung in Europa ein: Neue Regeln ab 2026 für Nutzer!

Ab Januar 2026 sollen die Nutzer in der EU die Wahl haben, ob sie mehr oder weniger Daten teilen möchten, was sich direkt auf die Personalisierung der Werbung auswirkt. Diese Entscheidung ist Teil der Bemühungen von Meta, den Anforderungen des Digital Markets Act gerecht zu werden, einem zentralen Regelwerk der EU für große Technologieunternehmen. Die EU-Kommission hat bereits im Juli darauf hingewiesen, dass das bestehende "Pay-or-Consent"-Modell, das einen werbefreien Service gegen Gebühr ermöglicht, überarbeitet werden müsse.

Der US-Technologiekonzern Meta, Betreiber von Facebook und Instagram, sieht sich gezwungen, seine personalisierte Werbung in Europa einzuschränken, um einer weiteren Auseinandersetzung mit der Europäischen Union (EU) zu entgehen. Diese Maßnahme folgt auf eine Geldstrafe von 200 Millionen Euro, die die EU-Kommission im April verhängt hatte, weil Meta den Nutzern nicht ausreichend die Möglichkeit bot, einen Dienst zu wählen, der weniger persönliche Daten verwendet. Dies stellte einen Verstoß gegen das EU-Digitalrecht dar.

Ein Sprecher von Meta betonte die wirtschaftliche Bedeutung personalisierter Werbung für die europäische Wirtschaft, die im vergangenen Jahr mit 213 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung beitrug und 1,44 Millionen Arbeitsplätze in der EU sicherte. Dennoch sieht sich Meta in der Pflicht, die neuen EU-Vorgaben zu befolgen und den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben.

Die regulatorischen Spannungen zwischen der EU und den USA nehmen zu, insbesondere im Hinblick auf die Regulierung großer Technologieunternehmen. Vor kurzem wurde Elon Musks X-Netzwerk mit einer Strafe von 120 Millionen Euro belegt, was zu scharfer Kritik von US-Politikern führte. In diesem Kontext versucht Meta, ein Gleichgewicht zwischen den europäischen Rechtsvorschriften und seinem Geschäftsmodell zu finden.

Die EU-Kommission hat die Ankündigung von Meta als positive Entwicklung für die Verbraucher in der EU gewertet. Die neuen Optionen zur Reduzierung personalisierter Werbung sollen im Januar 2026 umgesetzt werden, wobei die Kommission die Maßnahmen anschließend überprüfen wird. Trotz dieser Fortschritte bleibt das Verfahren gegen Meta jedoch weiterhin offen, was auf die anhaltenden Herausforderungen hinweist, mit denen der Konzern in der EU konfrontiert ist.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 650,1EUR auf Nasdaq (11. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.