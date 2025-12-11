    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta schränkt Werbung in Europa ein: Neue Regeln ab 2026 für Nutzer!

    Meta schränkt Werbung in Europa ein: Neue Regeln ab 2026 für Nutzer!
    Foto: Meta Platforms

    Der US-Technologiekonzern Meta, Betreiber von Facebook und Instagram, sieht sich gezwungen, seine personalisierte Werbung in Europa einzuschränken, um einer weiteren Auseinandersetzung mit der Europäischen Union (EU) zu entgehen. Diese Maßnahme folgt auf eine Geldstrafe von 200 Millionen Euro, die die EU-Kommission im April verhängt hatte, weil Meta den Nutzern nicht ausreichend die Möglichkeit bot, einen Dienst zu wählen, der weniger persönliche Daten verwendet. Dies stellte einen Verstoß gegen das EU-Digitalrecht dar.

    Ab Januar 2026 sollen die Nutzer in der EU die Wahl haben, ob sie mehr oder weniger Daten teilen möchten, was sich direkt auf die Personalisierung der Werbung auswirkt. Diese Entscheidung ist Teil der Bemühungen von Meta, den Anforderungen des Digital Markets Act gerecht zu werden, einem zentralen Regelwerk der EU für große Technologieunternehmen. Die EU-Kommission hat bereits im Juli darauf hingewiesen, dass das bestehende "Pay-or-Consent"-Modell, das einen werbefreien Service gegen Gebühr ermöglicht, überarbeitet werden müsse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    608,25€
    Basispreis
    3,25
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    690,09€
    Basispreis
    4,19
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Sprecher von Meta betonte die wirtschaftliche Bedeutung personalisierter Werbung für die europäische Wirtschaft, die im vergangenen Jahr mit 213 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung beitrug und 1,44 Millionen Arbeitsplätze in der EU sicherte. Dennoch sieht sich Meta in der Pflicht, die neuen EU-Vorgaben zu befolgen und den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben.

    Die regulatorischen Spannungen zwischen der EU und den USA nehmen zu, insbesondere im Hinblick auf die Regulierung großer Technologieunternehmen. Vor kurzem wurde Elon Musks X-Netzwerk mit einer Strafe von 120 Millionen Euro belegt, was zu scharfer Kritik von US-Politikern führte. In diesem Kontext versucht Meta, ein Gleichgewicht zwischen den europäischen Rechtsvorschriften und seinem Geschäftsmodell zu finden.

    Die EU-Kommission hat die Ankündigung von Meta als positive Entwicklung für die Verbraucher in der EU gewertet. Die neuen Optionen zur Reduzierung personalisierter Werbung sollen im Januar 2026 umgesetzt werden, wobei die Kommission die Maßnahmen anschließend überprüfen wird. Trotz dieser Fortschritte bleibt das Verfahren gegen Meta jedoch weiterhin offen, was auf die anhaltenden Herausforderungen hinweist, mit denen der Konzern in der EU konfrontiert ist.



    Meta Platforms (A)

    -1,10 %
    -0,36 %
    +0,05 %
    -14,97 %
    -7,26 %
    +395,11 %
    +141,34 %
    +463,92 %
    +1.724,61 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 650,1EUR auf Nasdaq (11. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Meta schränkt Werbung in Europa ein: Neue Regeln ab 2026 für Nutzer! Der US-Technologiekonzern Meta, Betreiber von Facebook und Instagram, sieht sich gezwungen, seine personalisierte Werbung in Europa einzuschränken, um einer weiteren Auseinandersetzung mit der Europäischen Union (EU) zu entgehen. Diese Maßnahme …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     