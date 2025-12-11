    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    Elon Musk: Auf dem Weg zum ersten Billionär durch SpaceX-Börsengang!

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Elon Musk steht möglicherweise vor der historischen Möglichkeit, der erste Billionär der Welt zu werden, wenn SpaceX im kommenden Jahr an die Börse geht und eine Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar erreicht. Laut dem Bloomberg Billionaires Index könnte Musks Anteil an SpaceX im Falle eines erfolgreichen Börsengangs auf über 625 Milliarden US-Dollar steigen, was eine Verdreifachung des aktuellen Wertes von 136 Milliarden US-Dollar darstellt. SpaceX plant, durch den Börsengang mehr als 30 Milliarden US-Dollar zu akquirieren, was den größten Börsengang aller Zeiten darstellen würde.

    Der Raumfahrtkonzern hat bereits bedeutende Fortschritte in Richtung IPO gemacht und strebt eine Unternehmensbewertung an, die in die Nähe der Marktkapitalisierung von Saudi Aramco rückt, die 2019 mit ihrem Rekord-Börsengang 29 Milliarden US-Dollar einnahm. Musk hält derzeit etwa 42 Prozent an SpaceX, und eine erfolgreiche Börsennotierung könnte sein Vermögen auf etwa 952 Milliarden US-Dollar erhöhen, was einem Zuwachs von rund 491 Milliarden US-Dollar entspricht.

    Insider-Quellen berichten, dass SpaceX plant, den Börsengang frühestens Mitte bis Ende 2026 durchzuführen, wobei sich der Zeitrahmen aufgrund von Marktbedingungen oder anderen Faktoren auf 2027 verschieben könnte. Eine offizielle Stellungnahme von SpaceX steht noch aus. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer Vereinbarung, die es Mitarbeitern ermöglichen würde, Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung von über 800 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Dies könnte SpaceX zurück an die Spitze der wertvollsten privaten Unternehmen katapultieren und Musks Vermögen um weitere 180 Milliarden US-Dollar steigern.

    SpaceX spielt eine zentrale Rolle im amerikanischen Raumfahrtprogramm und ist auch für den Satellitendienst Starlink bekannt. Der Konzern plant für dieses Jahr Umsätze von 15 Milliarden US-Dollar und erwartet, dass diese bis 2026 auf 22 bis 24 Milliarden US-Dollar steigen. Ursprünglich hatte SpaceX in Erwägung gezogen, nur Starlink an die Börse zu bringen, hat sich jedoch von diesem Plan abgewandt.

    Insgesamt könnte der bevorstehende Börsengang von SpaceX nicht nur Musks Vermögen erheblich steigern, sondern auch die Dynamik des gesamten Raumfahrtsektors beeinflussen und neue Maßstäbe für zukünftige IPOs setzen.



    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 451,5EUR auf Nasdaq (11. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



