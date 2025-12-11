Adobe: Kommt das Comeback? Chancen trotz KI-Herausforderungen erkennen!

Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert Adobe ein moderates Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent, was eine leichte Verlangsamung im Vergleich zu den 11,3 Prozent des laufenden Geschäftsjahres darstellt. Analysten erwarten eine Umsatzsteigerung von 9,3 Prozent und eine stabile operative Marge von 46,2 Prozent. Diese Prognosen erscheinen realistisch, insbesondere im Hinblick auf die Investitionen in KI-Technologien wie Firefly AI.

Adobe, der führende Anbieter von Kreativ-Software, steht vor einer entscheidenden Phase, während die Branche von der Künstlichen Intelligenz (KI) stark beeinflusst wird. Trotz eines Rückgangs der Aktie um 23 Prozent seit Jahresbeginn, während der Nasdaq und S&P 500 zulegen konnten, sehen Analysten eine mögliche Comeback-Chance für das Unternehmen. Die Unsicherheiten bezüglich einer möglichen Disruption durch KI belasten die Marktstellung von Adobe, doch langfristig orientierte Anleger könnten jetzt eine attraktive Einstiegsmöglichkeit erkennen.

Im vierten Quartal könnte Adobe die eigenen Erwartungen übertreffen, da das Unternehmen von einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld und kürzlichen Preiserhöhungen profitiert. Die Umsatzprognose liegt zwischen 6,075 und 6,125 Milliarden US-Dollar, was als erreichbar gilt. Auch der Gewinn je Aktie könnte die Schätzungen übertreffen.

Die Bewertung der Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14 für das Jahr 2026 nahe dem Fünfjahrestief und liegt unter dem Durchschnitt anderer großer Softwareunternehmen. Dies könnte für langfristige Investoren eine attraktive Gelegenheit darstellen, vorausgesetzt, Adobe kann die Ängste vor einer KI-bedingten Disruption überwinden und ein nachhaltiges Wachstum demonstrieren. Analyst Brent Thill hebt hervor, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis für Anleger mit langfristigem Horizont günstig ist und sieht ein Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent mit einem Kursziel von 590 US-Dollar.

Adobe hat zudem einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben, mit einer Umsatzprognose von 25,9 bis 26,1 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 23,3 bis 23,5 Dollar. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse um 10 Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar, was einen Rekordwert darstellt. Der Gewinn stieg von 1,68 auf 1,86 Milliarden Dollar, und das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 4,45 Dollar. Die Frage bleibt, ob Adobe das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen kann, um aus seiner aktuellen Krise herauszukommen.

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 343,1EUR auf Nasdaq (11. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.